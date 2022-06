Adjudicats els servicis de neteja de Metrovalencia i Tram d'Alacant per 25,9 milions durant tres anys

Els diferents contractes adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascendeixen a 25.989.376,86 euros, IVA inclòs, i cobreixen un termini inicial de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys addicionals, detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

Els servicis contractats tenen en compte totes les necessitats derivades de la neteja de totes les instal·lacions, dependències i material mòbil de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, garantint la qualitat i les freqüències de les neteges requerides, diàries i no diàries.

A més, els quatre lots adjudicats inclouen les noves necessitats que s'han plantejat com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 en matèria de neteja i desinfecció. Aquestes mesures addicionals comprenen el subministrament d'hidrogels; neteja addicional del material mòbil en ruta i de la resta d'instal·lacions.

En aquest mateix contracte, s'han incorporat també les instal·lacions de la nova Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, antics tallers Torrent i els possibles treballs extraordinaris programats i no programats.

En el lot 1 es fa referència als servicis de neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques de les línies ferroviàries i tramviàries de FGV a la província de València, que s'ha adjudicat a Varaser 96, SL, per import de 13.634.416,57 euros, IVA inclòs.

El lot 2 comprèn la neteja del material mòbil ferroviari i tranviario en la província de València, així com els tallers de València Sud, Machado i Tarongers, així com les corresponents desinfeccions que s'ha adjudicat a Eulen SA per 6.123.248,73 euros, IVA inclòs.

El lot 3 afecta a les dependències administratives de FGV a València Sud, Machado i Tarongers i edifici de Palmaret correspon a Servicios Levante, SA per 1.763.863,99 euros, IVA inclòs.

A Alacant, el lot 4 comprèn la neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques i administratives de les línies ferroviàries i tranviarias, adjudicat a Clece, SA per 4.770.574,99 euros, IVA inclòs.

Finalment, el lot 5 fa referència a la neteja del material mòbil ferroviari i tramviari i tallers del TRAM d'Alacant, ha quedat desert pel que es pròrroga el contracte actual a l'espera d'una nova licitació.