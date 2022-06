Gamarra (PP) defiende bajar los impuestos para luchar contra la inflación frente a las medidas "ineficaces" de Sánchez

Así se ha expresado este viernes en Alicante en declaraciones a los medios antes de participar en el Foro Alicante 'Una alternativa para España y para Alicante', organizado por el Club Información, la Universidad de Alicante, CEV y Baleària.

Preguntada por si el PP votaría en contra de un nuevo decreto 'anticrisis' ha respondido que aún desconocen el contenido del mismo, aunque ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya incumplido "por dos veces" lo que dijo en relación al primero de ellos que se convalidó.

"En primer lugar porque, en la conferencia presidentes de La Palma él se comprometió a bajar los impuestos y no lo ha hecho, por tanto lo incumplió y mintió a los españoles. En segundo lugar, cuando se convalidó, lo que se comprometió en Las Cortes fue a su tramitación de urgencia como proyecto de ley, ya hemos llegado al mes de junio y no se ha iniciado su tramitación, por lo que está nuevamente bloqueado y no se ha podido aportar", ha justificado la portavoz 'popular' en el Congreso.

Igualmente, ha recordado que el Partido Popular "tiene una alternativa y se la planteamos al presidente del Gobierno a través de ese plan de medidas especiales, urgentes, para paliar el efecto que la inflación está teniendo en la economía de los españoles". Al respecto, ha subrayado que "ese sería un buen plan de medidas anticrisis y para luchar contra la inflación".

"En aquel momento, el primer decreto Sánchez ni tan siquiera se lo leyó, lo tiene ahí, porque vemos que en la lucha contra la inflación está fracasando. El problema no es que el fracase, es quién paga su fracaso y lo están pagando los españoles y, por tanto, lo que le decimos al Gobierno es que ahí tiene este plan de medidas urgentes para poner en marcha de manera puntual, rápida, excepcional y temporal una serie de bajadas de impuestos para hacer que las familias pueda llegar a fin de mes", ha manifestado.

Gamarra ha agregado que la "gran diferencia" entre el primero de los decretos que se convalidó y el segundo es que "en este tiempo, la inflación no se ha conseguido frenar por parte de Gobierno de España, por tanto las medidas están demostrando que no sólo llegaban tarde, sino que son ineficaces".

No obstante, la 'popular' considera que "sí hay una medida que le está funcionando a Sánchez" y se ha referido a la recaudación de los cuatro primeros meses de este año 2022 de 13.200 millones de euros vía impuestos, "y por tanto vía recaudación", de la inflación.

"Le vemos a insistir en la necesidad de que ese dinero se le devuelva a los españoles a través de bajadas de impuestos puntuales, a través de la bajada del IVA para la luz y para gas y también a través de ajustar el IRPF para que las familias españolas tengan una mayor capacidad adquisitiva", ha señalado.