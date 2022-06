CCOO demana a Sanitat que el pla de vacances incloga el personal de les noves places i cobrisca el 100% de substitució

"Apel·lem al màxim respecte cap als professionals de la sanitat pública valenciana que han lluitat en primera línia contra la pandèmia i altres adversitats, per al que és imprescindible el respecte al seu descans garantint una adequada cobertura de personal en els servicis, un fet que la Conselleria de Sanitat suspèn estiu rere d'estiu", reclama en un comunicat.

No obstant açò, lamenta que "de nou" arriba l'estiu i "no es coneix com es planificaran els recursos humans perquè la totalitat dels llocs en els centres sanitaris estiguen coberts, inclosos aquells que pel turisme necessiten major reforç.

En eixe sentit, recorda que fa dos mesos que CCOO va sol·licitar en Taula Sectorial el citat pla, que enguany requereix una planificació addicional per les 5.000 places estructurals que s'han creat a partir de l'1 de maig.

Sobre aquest tema, ha afirma que "en alguns departaments s'està advertint que eixe personal nomenat recentment no podrà gaudir de les vacances durant el període vacacional que dicta la norma: juliol, agost i setembre".

CCOO assenyala que el personal que s'ha incorporat a aquestes places, "en la seua immensa majoria ja estava prestant servicis en la Conselleria de Sanitat en una altra modalitat de contracte, per la qual cosa ha generat ja dret a vacances i ha de respectar-se també el seu dret al descans".

No obstant açò, tot i que és "obligatòria" la negociació i informació prèvia als sindicats de la Taula Sectorial del pla de vacances, "ens trobem de nou a les portes del mes de juny sense conéixer les previsions de cobertura de substitucions". Així mateix, recorda que el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana ja va instar la Conselleria de Sanitat en 2020 al fet que havia de compartir amb aquest sindicat el pla de vacances, "però cada any ens trobem amb la mateixa falta d'informació".

A més, apunta que aquesta "falta d'anticipació provoca que es repetisquen les dificultats de contractació de professionals de determinades categories, ja que s'esgoten en borsa i els disponibles ja hauran sigut cridats per altres comunitats".

"Amb la falta de planificació es mantindran les manques que vé patint la sanitat pública valenciana en el període estival: limitació dels horaris d'obertura dels centres de salut, tancament de llits, o paralització de l'activitat quirúrgica programada", adverteix.