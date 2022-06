Los medios internacionales se hacen eco de los rumores sobre la supuesta crisis de Shakira y Piqué

Shakira y Piqué son la noticia por excelencia de esta semana en la prensa del corazón. Laura Fa y Lorena Vázquez, en su pódcast Mamarazzis, fueron las encargadas de soltar la bomba por la cual la pareja no sale de las pantallas y el papel couché.

"Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar", comentaba Laura Fa. Sin confirmaciones oficiales, la prensa no ha parado de informar sobre la situación llegando a asegurar un supuesto cese de la convivencia entre ambos.

La polémica en cuestión no se limita a la prensa nacional ya que son muchos los medios alrededor del globo que han decidido tratar el tema por la repercusión internacional de la que disfrutan el futbolista y la cantante.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el diario Clarín titulaba: "Shakira y Piqué en crisis: trascendió quién sería la amante del futbolista". Apuntaron que se trataba de "una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos".

En Reino Unido, el diario The Sun dedicó un reportaje en la sección de deportes al futbolista. El titular recogía: "Hechos para estar juntos. ¿Quién es la pareja de Shakira, Gerard Piqué?". La primera frase, meant to be together en inglés, hace alusiones al estribillo del famoso tema Suerte (Whenever, Wherever) de la colombiana.

"'Me advirtieron, pero no escuché': ¿Habla la nueva canción de Shakira de su supuesta ruptura?", encabezaba El Nuevo Herald de Miami en referencia al tema Te felicito que la cantante comparte con Rauw Alejandro. Además, analizaron la letra destacando la siguiente estrofa: "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso.