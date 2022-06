En busca del pañal de agua perfecto: ¿desechable o reutilizable?

Los pañales son imprescindibles cuando tenemos un bebé que todavía no es capaz de ir al baño solito. Estos productos son el gasto más importante y continuo de nuestros hijos durante sus primeros años de vida, junto con toneladas de toallitas . Y cuando llega el verano y la piscina, también. Pero en esta ocasión debemos utilizar pañales específicos para el agua que eviten accidentes flotantes desagradables.

¿De verdad son necesarios estos productos? Sí. La respuesta es fácil de comprender cuando descubrimos cómo funcionan los pañales clásicos. ¡Absorben agua! Si metemos un dodotis tradicional a la piscina, éste se hincha pesa y se rompe. Así que, mejor hacerse con unos pañales específicos diseñados para no retenerla, dejarán escapar el pipí, pero no la caca. ¡Ojo! si el bebé tiene deposiciones líquidas. A la hora de decidirse por uno de estos pañales o bañadores para los bebés debemos tener hay dos modelos diferentes: pañales desechables y reutilizables. Escoge uno u otro según el uso que le vayas a dar.

Económicos y cómodos: pañales desechables

Pañales para la piscina. Amazon

Son más económicos, pero pueden ceder y dejan que algo salga. Hay que comprar la talla exacta para el peque, la misma que la de los pañales normales. Deben quedar bien ajustados para que nada se escape. Los Huggies Little Swimmers, son los más vendidos por muchas razones:

No se hinchan en el agua cuentan con barreras especiales antifugas en la zona de las piernas para una doble protección. Estos pañales son suaves, flexibles y fáciles de cambiar gracias a su sistema de cierres en los laterales y con divertidos dibujos.

Apuesta sostenible y práctica: pañales reutilizables

Splash About Happy Nappy Amazon

Son más caros, pero se pueden utilizar infinidad de veces así que la inversión sale económica. No se hinchan, pero retienen algo el pipí (sobre todo en seco) y no es necesario material de relleno, solo con el pañal es suficiente. Son sostenibles, pero necesitan mantenimiento: hay retirar la caca del pañal y lavarlos en casa. Los modelos Splash About de Happy Nappy nos gustan mucho y con razón.

El bañador de Happy Nappy ha recibido varios premios por su eficacia frente a las fugas. Está elaborado con neopreno y disponible en varias tallas para niños de 0 a 24 meses. Ha sido diseñado para que se adapte perfectamente al cuerpo del bebé sin dejar huecos en las piernas o la cintura. Es el más recomendado y hay muchos estampados para elegir.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.