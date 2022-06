Imanol Arias arriba aquest diumenge al Teatre Principal de Castelló amb 'La muerte de un viajante'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest diumenge, en el Teatre Principal de Castelló, l'adaptació de Natalio Grueso del clàssic d'Arthur Miller 'La muerte de un viajante', amb l'actor Imanol Arias.

El delegat de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que el Principal tindrà un nou ple aquesta temporada amb tot un clàssic de la dramatúrgia, en el qual es comptarà amb un dels actors més coneguts de l'Estat com és Imanol Arias, i ha recordat que la setmana vinent es tancarà la programació d'una temporada "plena d'èxits" amb el recentment guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les lletres, Juan Mayorga, i la seua obra 'El diablo cojuelo'".

Imanol Arias interpreta a Willy Loman, un viatjant de comerç que ha entregat tot el seu esforç i la seua carrera professional a l'empresa per a la qual treballa. El seu únic objectiu és donar una vida millor a la seua família, la seua dona i els seus dos fills, que li adoren i als quals vol inculcar-los l'ambició per triomfar i progressar en l'escala social.

Treballador infatigable, ara, amb seixanta-tres anys, exhaust i esgotat després d'una vida sense descans, veu com la seua posició en l'empresa es trontolla. Les vendes ja no són les que eren i la productivitat cau en picat, la qual cosa provoca que la relació amb els caps es faça insostenible. El matrimoni tampoc va bé, i la relació amb els seus fills amaga un antic secret que els ompli de ressentiment i que amenaça amb destrossar l'estabilitat familiar.

Les últimes entrades a la venda estan en la web a un preu d'entre 20 i 3 euros.

'INTERCANVIS. CLUB DE CULTURA'

El Museu de Belles Arts de Castelló tanca la primera temporada d''Intercanvis. Club de cultura' amb l'artista Dora García. La trobada tindrà lloc aquest dimarts 7 de juny a les 19.30 hores.'Intercanvis' ha presentat al llarg d'aquesta temporada converses amb personalitats de diverses àrees, com a Niño de Elche, Remedios Zafra, Javier Jaén, Manuel Borja-Villel, Gloria Oyarzabal o, aquest trimestre, Elena Medel, María Bayo i, per a tancar temporada, Dora García com convidada.

Dora García és una artista espanyola d'abast internacional que defineix el seu art com a 'art de situació'. Treballa amb l'acció ('performance'), la instal·lació, la fotografia i el cinema, molt en relació amb la literatura. L'any 2021 va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques que concedeix el Ministeri de Cultura, per la seua capacitat de "afavorir la reflexió ètica" i per la investigació "sobre les relacions entre política i amor i les formes de solidaritat entre les minories".

L'entrada és lliure fins a completar l'aforament.