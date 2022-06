El TSJCV retorna a vigilants de seguretat d'un centre comercial la pausa per a l'entrepà que els havia llevat l'empresa

Així es desprèn de la resolució, facilitada per Alternativa Sindical, en la qual el tribunal estima les demandes de conflicte col·lectiu instades per FESMC UGT PV i Federació Valenciana d'Alternativa Sindical de Treballadors de Seguretat Social enfront d'una empresa de seguretat.

El tribunal, després d'estudiar el cas, declara nul·la la modificació substancial de les condicions duta a terme per l'empresa de seguretat en relació als treballadors subrogats per la mercantil procedents d'una altra empresa que prestaven servicis en centres comercials de la Comunitat. Així, retorna a aquests empleats el dret que tenien de 15 minuts de descans quan realitzaven jornades de més de sis hores.

La resolució, segons ha concretat Alternativa Sindical, afecta a 106 vigilants de seguretat que presten els seus servicis els 45 centres comercials d'una mateixa cadena de la Comunitat Valenciana.

Aquesta decisió, tal com han apuntat les mateixes fonts, afecta a tots els treballadors des de el 1 de novembre de 2021, data en què l'empresa de seguretat denunciada, després de subrogar-se en el servici, va decidir "de manera unilateral" eliminar eixe benefici laboral.

Des d'Alternativa Sindical han assenyalat que van instar aquesta demanda de conflicte col·lectiu contra la mercantil de seguretat "per haver eliminat de forma unilateral i sense negociació amb els representants dels treballadors d'unes condicions laborals que l'anterior empresa feia efectives de manera expressa tant en els quadrants horaris com en les nòmines.

Ara, segons la sentència, l'empresa demandada haurà d'arribar a un acord amb cada treballador afectat per a reintegrar el temps treballat i no comptabilitzat com a pausa retribuïda de la jornada efectiva de treball.