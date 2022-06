Sanitat entrevista a 9.600 persones per a saber la seua opinió sobre la seua salut, hàbits de vida i servicis sanitaris

La recollida d'informació es desenvolupa mitjançant entrevistes presencials d'uns 30 minuts de durada a eixes 9.600 persones, que han sigut seleccionades de manera aleatòria, però tenint en compte variables com l'edat, el sexe o el departament de salut al que pertanyen amb la finalitat de garantir que els resultats representen convenientment al conjunt de la població de la Comunitat Valenciana.

Totes les persones seleccionades reben per correu postal o SMS una invitació a participar en l'enquesta i, posteriorment, li les contacta via telefònica per a concertar una visita presencial al seu domicili per part d'un entrevistador degudament acreditat. En cas que la persona seleccionada tinga problemes per a contestar (per motiu de malaltia o idioma, per exemple), pot ser assistida per una altra; i si no ha complit els 15 anys, l'entrevista la respon la mare, pare o tutor.

L'enquesta aborda qüestions relacionades amb el sobrepés i l'obesitat, la cronicitat, la salut mental, el sedentarisme i l'activitat física, els hàbits alimentaris, el tabaquisme, el descans i les hores de somni, el repartiment de tasques domèstiques i de cura de menors o persones depenents, les autocures i la participació en programes de garbellat; així com sobre la utilització dels servicis sanitaris i el consum de fàrmacs.

El procés de recollida de dades s'allargarà fins a desembre i, una vegada finalitzat, la seua anàlisi coadjuvarà en la definició de les estratègies i programes de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.