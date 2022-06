El conductor d'un patinet que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia xoca amb un turisme en la V-31

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, l'incident va tindre lloc el passat 29 de maig, sobre les 22.30 hores.

Efectius de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil es van desplaçar al lloc per a atendre l'accident i van comprovar que s'havia produït una col·lisió per abast, en la qual un vehicle de mobilitat personal havia colpejat a un turisme en el qual viatjaven cinc persones.

En el sinistre no va haver-hi víctimes ni danys materials, però el conductor del patinet, a més de circular incorrectament pel voral, va llançar una taxa d'alcohol que quadruplicava el màxim permès (1,02mg/l).

Des de la Guàrdia Civil han recordat que aquests vehicles de mobilitat personal tenen prohibit circular per les vies interurbanes i tampoc està permès conduir-los havent consumit alcohol o substancies estupefaents, per la qual cosa en aquesta ocasió s'ha denunciat el seu conductor per les dos infraccions.