Cristina Pedroche revela en 'El hormiguero' la extraña manía que tiene: "Estoy fatal, no tenía que haber contado esto en la tele"

Este jueves, Cristina Pedroche acudió a El hormiguero para presentar la segunda temporada de Love Island, y llegó pisando fuerte desde el principio, con una entrada estelar perreando, bailando y mostrando su doble look: un albornoz bajo el que llevaba un top y unos pantalones cortos hechos del mismo tejido.

No tuvo reparos a la hora de hablar de nada, aparte de su nuevo reality, y se pronunció sobre cosas como que hace el amor aunque esté congestionada, pues te ayuda a quedarte "despejada y limpia". Pero también reveló una de sus manías más extrañas: cree en la energía de los objetos.

"Siempre digo que no tengo supersticiones, que no soy maniática, y es mentira, tengo muchísimas, pero no me doy cuenta hasta que los hago", aseguró y puso un ejemplo: "Mi madre me dio un collar por si me lo quería poner para El hormiguero. Pensé que era guay porque iba a brillar mucho e iba a quedar bien con la ropa, pero dije: 'No, porque es la primera vez que me lo pongo y no puedo venir a El hormiguero con un collar nuevo que no sé qué energía trae'".

"Las cosas me dan suerte o mala suerte. Si es mala suerte, fuera. Pero es un collar normal", añadió. También contó que, en los exámenes, siempre colocaba los bolis mirando hacia la misma dirección, y además llevaba muchos por una razón: "Si tú me pides un boli, a lo mejor me parece bien que luego me lo devuelvas, pero de una persona que no conozco y no sé si es lista, yo no le dejo un boli, se lo regalo".

"Estoy fatal, no tendría que haber contado esto en la tele", reflexionó. "Sí es verdad que nos estamos metiendo en un jardín", opinó Pablo Motos. "En los exámenes, si alguien yo sabía que iba a sacar menos nota que yo, yo le regalaba el boli, ya no lo quiero", continuó explicando la presentadora.

"Si te lo devuelve, te traspasa la tontuna", preguntó él. "Total, porque está en el boli. Ya lo ha tocado y se ha quedado en el boli", respondió ella llevándose las manos a la cabeza.

A continuación, habló del día en el que perdió un anillo que, hasta ese día, era una joya cualquiera. "Ahora es [mi anillo] de la suerte y hay que encontrarlo. Lo encontré porque le até los cojones a San Cucufato", explicó, refiriéndose a la superstición de atar un pañuelo para llamar a la buena fortuna, algo que le recomendó Twitter.