Anabel Pantoja se declara a Yulen Pereira en una carta: "Has hecho que me valore, me has revolucionado el alma"

Para que los sentimientos afloren no hace falta estar juntos, y si no que se lo digan a Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Tal y como ilustró la gala de Supervivientes 2022 emitida este jueves 2 de junio en Telecinco, ambos se tienen muy presentes pese a estar en grupos y localizaciones diferentes.

El esgrimista visitó Playa Fatal para ejercer su privilegio y robarles algunos materiales, y coincidió con el periodo de tiempo que pasó Anabel en el Paraíso junto a Anuar Beno. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja no perdió el tiempo y, en cuanto regresó a Playa Fatal, le hizo a Ana Luque el interrogatorio pertinente sobre cómo estaba el deportista y la ropa que llevaba.

Lo mismo hizo, desde playa Royal, Yulen con Anuar. Este dejó claro que la sevillana le había echado mucho de menos y que se acordaba de él constantemente. Pero no solo eso... le entregó a Yulen una carta que la influencer había dejado escrita para él. "Se va a cagar en La Palapa, la voy a coger y le voy a decir de todo. Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya, 24 horas con ella, ella y yo", dijo el deportista, emocionado, al saberlo.

Según ilustró el documento, ambos estuvieron juntos desde el principio del reality, antes de que comenzasen las grabaciones. "Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe", rezaba la misiva.

Por su parte y entre lágrimas, Yulen confesó que Anabel era única y que no se había encontrado a una mujer así en su vida. Ya en La Palapa, y lejos de quitarle hierro al asunto, Pantoja dijo que Yulen había hecho que volviera a sonreír, que confíe en sí misma, y que quiera seguir en el concurso.

"Jamás pensé que una persona como él se podría fijar en mí con todos los bombones que hay aquí. Que cuente conmigo en su vida fuera ya sea como amigos o como algo más, para mí es un orgullo", concluyó la sobrina de Isabel Pantoja. Cabe destacar que sobre todo esto opinará Omar Sánchez, su exmarido, este Sábado en el Deluxe.