El deseo de Leire nada más ver a su cita en 'First dates': "Quiero salir corriendo"

Hay comensales que acuden a First dates pensando que la originalidad les hará conquistar a sus citas. Pero esa táctica no le funcionó a Senén con Leire este jueves.

El primero en llegar fue el gijonés, que explicó: "Hago cosas muy originales, soy de esos que te pueden llenar la casa entera de rosas o sorprenderte con que me pilles con tu hermana en la cama".

También le contó a Carlos Sobera que "soy payaso y siempre voy acompañado de mi personaje Ernesto" e, inmediatamente, se dio la vuelta y se puso una nariz con unas gafas de pega y un sombrero para presentarlo.

Senén y Leire, en 'First dates'. MEDIASET

De esa guisa recibió a la bilbaína, de la que nada más verla comentó que "es guapa, rubia y está muy buena". Pero a ella, su cita no le gustó nada, y menos disfrazado interpretando a un personaje.

"No sé qué hago yo aquí, quiero salir corriendo", confesó la administrativa. Pese a todo, aceptó cenar con Senén, aunque le admitió que no le había gustado que la recibiera su personaje: "He sentido que eres un poquito egocéntrico", le dijo.

El artista comentó durante la velada que ligaba mucho porque es alto y conserva el pelo, pero nunca se había enamorado porque no soporta a las personas.

"La verdad es que yo estoy bien para diez minutos porque, pasado ese tiempo, puedo ser un poco estomagante. Soy un puto egocéntrico”, le confesó a Leire.

Senén y Leire, en 'First dates'.. MEDIASET

No contento con eso, el gijonés le siguió contando cosas que solo hacían que la bilbaína se arrepintiese de no haber salido corriendo nada más entrar en el restaurante de Cuatro.

"No he tenido una relación seria nunca y estoy orgulloso de ser un picaflor porque a muchas mujeres les mola, piensan que soy un machote. Además, bajo al pilón con mucha facilidad y soy infiel de forma constante", aseguró el comensal.

Al final, Senén sí que quiso volver a quedar porque "es una chica guapa y maja", pero con los datos que le había dado y el recibimiento del principio, Leire le dejó claro que no quería una segunda cita con él: "Al llegar me ha horrorizado, sobre todo con el sombrero y la nariz".