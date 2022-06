Sandra Sabatés advierte a Wyoming: "En tu estado no deberías trabajar"

El estado de salud de Wyoming sigue siendo un tema recurrente en El intermedio, sobre todo por su ausencia la semana pasada a causa de una piedra en el riñon.

Este jueves, tras concluir su clásico monólogo inicial, el presentador se dirigió a la mesa situada en el centro del plató del programa de La Sexta junto a Sandra Sabatés.

La presentadora le saludó: "Buenas noches Wyoming: ¿Cómo estás". Y, para sorpresa del madrileño, Sabatés le dijo: "No es por nada, pero igual en tu estado no deberías trabajar".

Wyoming, con cara de no entender nada, le siguió la broma a su compañera: "Bueno, todavía no es definitivo. Estoy de tres faltas, pero no me he hecho la prueba de la rana", contestó el presentador.

Entre risas, Sabatés afirmó que ya les contaría que salía de dicha prueba antes de dar comienzo al programa del día con la noticia de la bajada del paro.