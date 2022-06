Entrevista | Javier Ruibal y Uxía: "No somos portavoces de nada que no nos pase"

Ambos, ella gallega y él andaluz, son leyendas de la música de autor en España. Llevan más de 30 años de carrera musical y ahora unen sus voces y sus talentos para sacar un disco en común: De tu casa a la mía, con poemas de García Lorca y de Rosalía de Castro, y música de los dos. El resultado es sorprendente.

¿Cómo se encontraron?

Javier Ruibal: Pues en la carretera.

Uxía: En un concierto que dimos en unas bodegas de Galicia. Cantamos juntos, nos hicimos amigos y dijimos: hay que hacer algo más. Y aquí lo tienes.

Han mezclado a dos poetas distintos, dos estilos musicales muy diferentes, dos formas de componer… ¿Eso no es muy difícil?

J.R. Es que todo se puede hacer. Si tú mezclas sonoridades andaluzas con ritmos gallegos, o al revés, sale bien. Todo está en querer hacerlo y en trabajarlo. Lo que hemos hecho ha sido poner nuestras músicas, que son distintas, en un lugar común.

U. Pero si no es difícil. Lorca y Rosalía beben de la tradición popular, lo mismo que nosotros. Las fuentes son las mismas. Y de la diferencia siempre sale lo más interesante. Y hay muchas cosas parecidas: nuestros alalás gallegos proceden de Andalucía, por ejemplo…

¿Cómo han hecho para reunirlo todo y que suene tan armonioso como suena?

J.R. Eso es fácil: confiando. Confiamos en la música que hay detrás de los versos de dos poetas universales. Confiamos también en nuestra propia musicalidad. Uxi y yo tenemos voces y registros parecidos. La ilusión era la misma. De verdad, no ha sido difícil.

Hemos visto muchas veces a músicos o “cantautores”, como se les llama, que ponían música a las palabras de un poeta. Pero de uno en uno, no de dos en dos…

U. Javier conocía muy bien algo que no mucha gente conoce fuera de Galicia, los Seis poemas gallegos de Lorca. Yo me lancé a profundizar en ese Lorca con el que pocas veces nos atrevemos. Son dos poetas y dos culturas universales, así que hay muchas más cosas en común de las que parece a primera vista. Luego nos pusimos a trabajar y ambos hemos conocido las virtudes y los límites del otro. Y yo creo que ha funcionado.

¿Se siguen considerando cantautores?

J.R. Yo soy cantautor porque me lo llaman. Pero eso ha evolucionado mucho, y a mejor. La gente de hace treinta o cuarenta años eran, creo yo, más “decidores”, más juglares que músicos; tenían la necesidad de testimoniar una actitud, un pensamiento o una reivindicación política que hacer música-música. Ahora los más jovencitos dicen cosas importantes, envueltas en una música importante, son músicos mucho mejores que antes. Tocan y componen muy bien, hemos salido ganando.

U. Eso es verdad. Yo he sido durante muchos años jurado de un certamen de cantautores. Cualquier chaval de veinte años que agarra una guitarra está en el mismo pálpito de contar lo que siente y de hacerlo de una manera muy directa, pero ahora la mayoría tiene una preparación que antes tenían pocos. Tienen una exigencia musical mucho mayor.

J.R. Lo importante es no formar parte de ninguna hornada. No ser del séquito de los hijos de Serrat, o de los nietos de Paco Ibáñez, ni de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Kiko Veneno, Sabina, quien sea. Yo los escuché siempre a todos, pero yo soy yo, eso quise todo el tiempo. En este disco, esta señora que tiene usted delante y yo hemos peleado para no ser más que los hijos de la emoción, de la aventura. Eso es lo que ha sacado adelante este disco. Los cantautores de hace 30 años testimoniaban una realidad. Nosotros testimoniamos una vibración del alma, la vibración de la emoción que hemos sentido. No somos portavoces de nada que no nos pase a nosotros. Me he venido arriba, ¿eh? (risas).

¿Se escribe mejor para uno mismo o para otros?

U. A mí me gusta mucho escribir canciones para otros y cantar las canciones de otros. En este disco, por ejemplo, he cantado Por tu amor me duele el aire, que la ha escrito Javier, y la canté con él porque me parece un temazo alucinante. La interpretación es también una creación.

¿Este disco va a tener continuidad? ¿Ha sido un amor de una noche o es para casarse?

J. R. Tendremos descendencia (risas). Yo no había hecho nunca un disco al alimón con nadie y ha sido maravilloso. Lo vamos a repetir, ¿verdad? Hay un puñao de compromisos por ahí. Pero esta ocasión ha sido única porque estamos ante dos arcángeles de la poesía, tanto andaluza como gallega. Rosalía trascendió mucho más allá de Galicia y Lorca es completamente universal. No sé si otros poetas nos motivarían tanto, espero que sí.

Lo de oírle cantar en gallego es sorprendente, Javier.

J.R. Ah, eso es algo que me ha emocionado mucho. Yo he cantado en inglés, por ejemplo, pero lo de cantar en gallego me ha entusiasmado. Incluso he escrito alguna letra. Uxi me corregía los barbarismos.

U. Cuando grabamos el disco hubo momentos muy emocionantes. A veces estaban tan presentes Lorca y Rosalía que se nos saltaban las lágrimas. Eso no se olvida. Lorca se enamoró de Galicia y por eso escribió esos seis poemas. Ponerse en el lugar del otro, que fue lo que él hizo y lo que nosotros hemos hecho también con este disco, es perfecto. Pero para ser justos habría que nombrar a dos grandes músicos, Sergio Tannus y Marcos Teira, que están en el alma del disco. Este no ha sido un trabajo de dos, ha sido un trabajo de muchos.