El Gobierno atrae a Bildu para votar a favor del nuevo plan antiguerra, en el que Podemos pide subvencionar el transporte público

Una vez despejada la incógnita de si el Gobierno prorrogaría el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo vuelve ahora a revivir sus temores. Y es que pese a que el decreto será "sustancialmente" similar al aprobado en marzo, deberá pactarlo con el socio minoritario de la coalición -Unidas Podemos-, que presiona para que el texto sea más ambicioso, y lograr, de nuevo, la mayoría necesaria en el Congreso, un hito que siempre es complejo. Eso sí, el Ejecutivo ya ha comenzado a seducir a la mayoría de la investidura. Al menos ha tenido el primer gesto con Bildu, con quien pactó el jueves revalorizar un 15% las pensiones no contributivas.

Desde Moncloa insuflan calma a la situación. Repiten, por activa y por pasiva, que todavía queda un mes para que caduque el actual plan de choque, cuya fecha de finalización es el 30 de junio. Así pues, el Gobierno tiene menos de un mes para llevar a Consejo de Ministros el nuevo decreto, con el que dejarán caer el anterior pese a que se sigue tramitando como proyecto de ley en el Congreso, una de las condiciones de algunos socios para validarlo. Las medidas que incluirán serán "sustancialmente" las mismas, aseguran las fuentes gubernamentales consultadas, que se dan este tiempo para revisar las que están en funcionamiento.

No obstante, Unidas Podemos ha decidido batallar para que ese "sustancialmente" no signifique que el decreto se quede corto. Empezando por el plazo, pues su petición es que el nuevo plan se alargue hasta diciembre, teniendo en cuenta que la contienda militar podría alargarse hasta entonces. Esta primera batalla se antoja dura, ya que desde el entorno de Pedro Sánchez insisten en que, de momento, lo prorrogarán tres meses. El propio presidente, cuando dio la noticia, habló de esos plazos.

Con todo, la principal propuesta del ala morada es subvencionar por parte del Estado el transporte público que facilitan comunidades y ayuntamientos. La idea de Unidas Podemos es crear "un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas" a nivel estatal que sirva para "reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y comunidades del país", tal y como ha hecho el Gobierno alemán. "Si un gobierno europeo lo puede hacer, nosotros también", deslizan fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Dentro de la ambición morada también entra una nueva reforma del bono social, con el objetivo de "ampliar su extensión para que llegue de una vez a los dos millones de familias que lo necesitan", así como agilizar su acceso "mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones". Además, también pidieron hace unos días adelantar la subida de las pensiones no contributivas -que tendrían que subirse en enero-.

Esta última medida, no obstante, no tendrán que pelearla, pues el PSOE la ha terminado pactando con EH Bildu, en un movimiento que a todas luces supone un paso en favor de la mayoría de la investidura y en detrimento del PP a la hora de confeccionar los apoyos para aprobar el plan de choque. Así lo comunicó la formación abertzale el jueves, ya que fue su principal condición para abstenerse en la votación en la que el Ejecutivo dio un paso más para aprobar otra votación clave: la de la ley de creación de un fondo público de pensiones. Preguntadas por si ese acuerdo acerca a Bildu al 'sí' en la votación del decreto, fuentes de la formación responden afirmativamente, aunque puntualizan que todavía no tomarán una decisión al respecto.

Con todo, el voto favorable de los cinco diputados de Bildu fue clave para que el Gobierno convalidara el anterior decreto. En total, fueron 176 diputados a favor (PSOE, UP, PNV, Bildu, PdCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, PRC y BNG) frente a 172 en contra (PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Junts, CUP, UPN y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero).

Sabedor de la agonía que acompañó dicha convalidación, Sánchez quiso lanzar el guante ahora al PP. "A ver si los que aman a España demuestran que aman a los españoles apoyando estas medidas", señaló el miércoles en el Congreso en referencia al PP, que ya ha descartado apoyar sin condiciones la prórroga. Queda partido.