AERTE i la CEV demanen garantir les places actuals en residències i fer atractiva la inversió privada per a crear més

El president i la secretària general de la CEV, Salvador Navarro i Esther Guilabert, amb el president i els membres de la junta directiva de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana (AERTE).

Sobre aquest tema, des d'AERTE s'ha insistit en la necessitat de garantir les places autoritzades que disposen els centres acreditats actualment, amb les millores de personal i servicis que es requerisquen, i de fer atractiva la inversió privada per a l'engegada de nous projectes a la Comunitat Valenciana.

Una posició amb la que coincideix el president de la CEV, Salvador Navarro, que ha advertit que "si no fem atractiva la Comunitat Valenciana per a la inversió, no tindrem les places suficients per a atendre a totes les persones depenents que ho necessiten". "El nou marc normatiu no només ha de respectar el nombre de places disponibles sinó contribuir a crear més i sense l'ajuda del sector privat açò serà impossible", ha assenyalat.

En eixe sentit, el president d'AERTE ha recordat que a la Comunitat Valenciana falten 22.000 places residencials per a majors, per açò "no podem perdre cap d'aquelles que existeixen actualment i hem de fomentar l'obertura de nous centres d'iniciativa privada per a complementar el pla d'infraestructures públics que ha llançat la Conselleria i que només cobreix el 15% de les places necessàries".

En aquesta línia, ha apuntat que aquesta Comunitat es creen 25,3 ocupacions per cada milió d'euros invertit en dependència, dada molt allunyada de la mitjana nacional de 40,4 i de la comunitat autònoma amb millors dades, Castella i Lleó que genera 66,2. Açò es deu a l'aposta per les cures familiars que ha fet la Conselleria i que suposa el 76% de les prestacions de dependència que ha donat el Govern des de juliol de 2015.

D'altra banda, s'han denunciat "els retards" en les llicències, un centre està tardant dos anys a rebre el visat previ per a començar a construir-se; la "roïna" planificació de la contractació, que fa que hi haja molts centres amb els contractes vençuts i "els retards" en els cobraments que produeix aquesta situació, en concret, hi ha centres que no han cobrat cap factura des de novembre de 2021, segons les mateixes fonts.

Finalment, s'han tractat les qüestions relacionades amb la reversió de servicis socials gestionats actualment per empreses privades. Així, ha apuntat que l'informe de la Sindicatura de Comptes de 2020 arreplegava que els centres públics de gestió privada ofereixen "el doble de qualitat que els de gestió pública que, a més, suposen un sobrecost del 35%".

"Amb la gestió privada es podria atendre a 150 persones més per cada milió d'euros amb el doble de qualitat. En un context normal, seria lògic acudir a la col·laboració públic-privada, però en el d'infrafinançament que tenim és que no tenim una altra opció", ha recalcat Toro.