AMPL.- La fàbrica de Ford a Almussafes acorda una pròrroga de l'ERTO fins al 31 de juliol

Així ho han explicat fonts d'UGT després que la Comissió Negociadora de l'ERTO s'haja reunit a les 15 hores per a abordar aquesta extensió de les parades de producció.

L'acord ha eixit amb l'únic suport d'UGT i el rebuig de la resta de sindicats en la fàbrica. Afecta potencialment de manera total o parcial a 5.724 empleats i inicialment i inclou entre huit i sis dies de parades en cada planta durant juliol, però es tracta de dates orientatives que poden canviar, sempre amb el límit d'afectació dels torns sol·licitats per a cadascuna de les activitats implicades.

La fàbrica valenciana té en vigor des del mes de març un ERTO de 15 dies fins al 30 de juny- en les fabricacions de vehicles i motors, durant el qual els treballadors perceben un 80% del seu salari. Tal com va exposar l'empresa la setmana passada, la nova reforma laboral aprovada pel Govern permet la pròrroga dels ERTO, sense necessitat de negociar un altre nou, quan les circumstàncies són les mateixes.

En eixe sentit, l'empresa assenyala en l'acord, consultat per Europa Press, que "la demanda de motors de València en el període de març a juny del 2022 es veu afectada sent molt menor que l'esperada", "a causa d'escassetat de semiconductors a nivell Global, els problemes de capacitat de proveïdors en relació amb la situació de la pandèmia de COVID-19 i les dificultats en el sector logístic per a complir amb les entregues i els enviaments programats".

A més, exposa que "la situació del mercat internacional de components i semiconductors es mostra encara incapaç de satisfer la demanda global d'aquests productes" i "tots els fabricants del sector de l'automòbil s'estan veient obligats a parar setmanes completes per a coordinar el subministrament de components amb la capacitat de fabricació".

"A l'escassetat de xips, que segueix colpejant amb força les fàbriques, s'han unit la incertesa i els problemes de subministrament per la invasió d'Ucraïna", ha assenyalat la direcció.

NOU CALENDARI

El nou calendari provisional de l'ERTO en fabricació de vehicles preveu parades els dies 1, 4, 7, 8, 22 i 25 de juliol, que s'uneixen a les de juny dels dies 13, 17, 20, i 27.

En muntatge de motors, s'estén l'expedient als dies 1, 4, 8, 21, 22, 25, 26 i 29, unes dates que se sumen a les parades dels dies de juny 10, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30. En motors mecanitzats, es pararà al juny els dies 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 i al juliol els dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 i 24.

El sindicat STM-Intersindical Valenciana ha sol·licitat que s'avise amb "més temps" dels dies de parada i les futures modificacions del calendari per a respectar la conciliació familiar de la plantilla.

A més, ha lamentat que en el passat aquest sindicat va firmar ERTOS "amb el 100% del salari i el compromís que en cas de perdre l'ocupació, l'Empresa complementara econòmicament la parada". No obstant açò, amb aquesta pròrroga de l'ERTO, la "plantilla seguirà patint pèrdues econòmiques, a més del consum de les prestacions d'atur", ha criticat.