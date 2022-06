Mor un home després de caure i quedar inconscient quan practicava ràpel a Millars

El sinistre ha ocorregut a les 14.27 hores. Fins al lloc s'ha mobilitzat un dispositiu amb un Grup de Rescat a Altura (GERA), coordinador forestal i una brigada del Consorci, així com bombers forestals i un helicòpter de rescat de la Generalitat. També una unitat del SAMU.

A l'arribada, els efectius de rescat han comprovat que l'home havia patit una caiguda i havia quedat penjat d'una corda en la pròpia paret on estava fent ràpel, després de la qual cosa ha quedat inconscient.

Per aquest motiu i a causa del "difícil" accés, la seua extracció s'ha hagut de realitzar via aèria mitjançant el grup GERA i l'helicòpter de rescat. La víctima ha sigut traslladada fins al punt on li esperaven els mitjans sanitaris, els qui finalment han confirmat la seua defunció.

El Grups de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil s'ha encarregat de descendir via terrestre a un dels acompanyants de l'accidentat, que encara es trobava en la zona dels fets.