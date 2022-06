AMP.- Erial.- La jutgessa processa Eduardo Zaplana per la trama de les ITV i parcs eòlics

Així es desprèn de l'orde de processament, notificat hui a les parts, al que ha tingut accés Europa Press, dictat pel jutjat que investiga el suposat cobrament de més de 10 milions d'euros en comissions derivades de concessions d'ITV i parcs eòlics de la Comunitat Valenciana.

L'acte, que dona per conclosa la fase d'instrucció i pot ser recorregut en reforma, emplaça la Fiscalia i les altres acusacions al fet que sol·liciten en el termini de deu dies l'obertura de juí oral, l'arxiu del procediment o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.

Al costat de Zaplana s'ha processat a altres investigats com el considerat presumpte testaferro de l'expresident, Joaquín Barceló; el també expresident de la Generalitat José Luis Olivas, i Vicente i José Cotino, entre uns altres. D'altra banda, ha decretat sobreseïment provisional de la causa per a la filla de Zaplana i la seua dona en no veure indicis de delicte.

Per a la jutgessa, "existeixen indicis" que alguns dels investigats "s'aprofitaven dels càrrecs polítics que ostentaven al llarg de diversos anys, juntament amb empreses existents i ajudades també per empresaris individuals" i "van facilitar l'obtenció de contractes públics obtenint totes les parts beneficis econòmics" que "posteriorment van ser objecte de blanqueig i altres delictes".

Les presumptes conductes "eren dirigides per Zaplana", al costat d'un grup proper a l'expresident d'amistats o de persones que havien tingut relació "per la posició política" que va ostentar i "les relacions que va tindre des del seu càrrec públic", tot açò "amb la finalitat de poder obtindre guanys il·lícits".

Així, segons la jutgessa, els concursos públics després de la privatització de les ITV i l'ordenació territorial dels parcs eòlics van resultar ser "a la carta" perquè les empreses interessades, "prèvia estipulació de comissió, es feren amb aquestes adjudicacions".

"EN L'OMBRA" PER A "ELUDIR RESPONSABILITATS"

En qualsevol cas, la manera planificada per Zaplana era "quedar, abans de res, ocult en l'ombra de tot tipus d'activitat" amb la finalitat de "eludir possibles responsabilitats" i atés que "era conegut públicament i, si el seu nom apareguera en qualsevol tipus d'operació, haguera alertat immediatament".

Per açò, la jutgessa assenyala que l'expresident "va utilitzar als seus amics i coneguts", als quals "va fer partícips dels beneficis obtinguts en quantitats mínimes" amb la finalitat de "aconseguir la seua col·laboració".

Destaca el paper del presumpte testaferro de l'expresident, Joaquín Barceló, al que, segons l'acte, Zaplana "va fer que figurara amb el seu nom" en societats creades de les quals seria administrador, tant a Espanya com en l'estranger, en comptes corrents, perquè Zaplana quedara "al marge i lliure de responsabilitats mentre rebia importants beneficis econòmics".

"CONCURSOS A LA CARTA"

Segons la instructora, per a donar eixida als diners d'origen delictiu o per a concórrer als concursos públics "fets a la carta", es van utilitzar societats "per a poder blanquejar els diners obtinguts de les comissions, així com altres societats de menor importància per a fets puntuals i especialment per a blanquejar els beneficis d'algun dels investigats".

En concret, esmenta el cas dels parcs eòlics valencians, on van ser adjudicats tres de les zones, i, després del mecanisme de subscripció i venda d'accions, "les accions inicials que tenien un valor de 120.000 euros es van convertir en ser adquirides en 48.000.000 d'euros en amb prou faenes sis anys".

Posteriorment, en l'època dels Plans Eòlics, sent José Luis Olivas president de la Generalitat, aquest "també va obtindre beneficis" juntament amb Zaplana, qui "seguia organitzant i dirigint des de l'ombra". Assenyala la jutgessa que la intervenció d'Olives "va ser també fonamental".

Per a la convocatòria pública del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana "es van alterar els tràmits del procediment" que establia les normes aprovades, a més de "situar-se en la mateixa fase la informació pública i la publicació de la resolució definitiva" i que "no es va establir cap criteri de selecció dels projectes", per la qual cosa la selecció "quedava a criteris arbitraris".

Gràcies a açò, continua la jutgessa, els concursos s'adjudicaven a determinades empreses, "havent-se establit criteris de selecció i condiciones límit amb posterioritat a ser presentada la documentació a concurs, i açò amb la finalitat de que els fora adjudicat el sol·licitat". En el cas de José Luis Olivas, hauria rebut per a açò 580.000 euros com a comissió.

Respecte a les adjudicacions de les ITV, l'acte assenyala que "no s'ha trobat document algun que justifique i avale la privatització" i "tampoc existeix estudi econòmic". Per contra, sí existia "un informe desfavorable que mai es va tindre en compte".

Per a la jutgessa, "tampoc va haver-hi informe tècnic que avalara l'adjudicació ni justificació econòmica ni tècnica que aconsellara privatitzar el servici públic" fins llavors de les ITV, sent a més formada la mesa de contractació "per càrrecs polítics i cap tècnic".

Així, en no haver-hi en l'expedient administratiu "justificació alguna de criteris tècnics establits ni de la puntuació assignada ni possibilitat alguna de millorar el cànon a percebre per l'Administració", va ser "fàcil que, amb totes aquestes irregularitats", Zaplana, entre uns altres dels investigats, "es fera amb les adjudicacions les empreses que volien ser les titulars de les mateixes a través de les seues societats".

"ORDES DIRECTES" DE ZAPLANA

En l'entramat empresarial, Joaquín Barceló era el "principal testaferro" d'Eduardo Zaplana i "s'aprofitava de l'amistat existent entre ells i de l'existència d'una confiança deguda a aquesta relació". De fet, va ser nomenat administrador de diverses societats i ostentava la titularitat de comptes corrents "però rebia els ordes directes de Zaplana".

També va col·laborar la secretària personal de Zaplana, que era "coneixedora de les activitats delictives" i que "va rebre quantitats en efectiu de procedència delictiva que després li entregava".

Un altre col·laborador "assidu" de Zaplana per a "facilitar factures que justificaren moviments de diners" era Francisco Pérez López, conegut com "el Gasofa". Així mateix, formaven part també de l'entramat Carlos Gutiérrez Mondedeu, que es dedicada a ser el "interlocutor" amb una entitat bancària perquè es realitzaren "excepcions" en les operacions dutes a terme, i Ángel Salas, que "mantenia contactes" per a l'adquisició de determinats béns i, en concret, diverses parcel·les a la Vila Joiosa, realitzant els pagaments "amb provinent de les comissions il·legals".

La implicació de Roberto Bataouche Pérez, segons s'arreplega en l'acte, es vincula amb operacions per import de 812.000 euros que van ser destinades a l'adquisició d'uns àtics a Altea, "pertanyents en realitat, encara que de manera encoberta, a Eduardo Zaplana com consta en documentació oposada en el registre".

Una altra de les persones que col·laborava amb Zaplana era el perruquer Pedro Romero, en aquest cas per a "donar eixida als diners obtinguts il·lícitament i havent obtingut en el seu moment uns terrenys propers a Terra Mítica d'edificació".

Finalment, José Luis Olivas, pel desenvolupament i execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana quan era president de la Generalitat, "hauria obtingut 580.000 euros pel presumpte tracte de favor obtingut en l'adjudicació de les zones" del pla.