Sindicats reclamen que l'inici del pròxim curs escolar es retarde al 12 de setembre

Segons informa el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), la Conselleria ha explicat que la proposta és impartir 178 dies lectius en infantil, primària, secundària i formació professional i ha justificat començar el curs el 8 de setembre perquè en aquests últims ensenyaments ja no hi ha exàmens extraordinaris i, per tant, amb 5 dies hi ha suficient temps per a organitzar el curs.

Quant a la idea que totes aquestes etapes finalitzen el curs el mateix dia, el 22 de juny de 2023, l'argument és el mateix, al costat de la possibilitat de conciliar la vida laboral i familiar de les famílies que tenen alumnat en diverses etapes educatives.

Però STEPV s'ha oposat a aquests arguments perquè, al seu paréixer, "no s'ha tingut en compte que ara s'està negociant tot el desenvolupament curricular de totes les etapes educatives, que compta amb assignatures noves i que s'han de desenvolupar amb el temps necessari per part del professorat".

A més, apunten en un comunicat, "cal tindre en compte que al voltant d'un 30% del professorat canvia de centre cada any i necessiten un temps d'adaptació en el centre per a poder iniciar el curs amb un mínim de condicions".

"El professorat ha estat dos anys refent constantment les seues programacions per a adaptar-les a les situacions que ha anat marcant la pandèmia, l'organització dels centres, els processos d'avaluació, la manera d'atendre l'alumnat i les famílies, etc. Ara fem front a uns nous currículums i a noves assignatures derivades de la LOMLOE i que arriba en un moment d'esgotament mental i físic del professorat", recalquen.

Quant a la finalització del curs, aquest sindicat tampoc comparteix els raonaments de l'administració, especialment el de la conciliació de la vida laboral i familiar, perquè "no es concilia la vida familiar posant més dies lectius a l'alumnat, sinó tot el contrari". "En realitat, la qual cosa s'està conciliant és la vida laboral de les famílies, convertint així els centre educatius en guarderies", asseveren.

Afigen que "no hi ha cap mesura compensatòria de les condicions laborals del professorat: ni reducció de ràtios, ni reducció de burocràcia, ni negociació de les plantilles, ni molt menys recuperació del poder adquisitiu perdut des de 2010".

"Que en eixe context la Conselleria deixe només 5 dies al setembre per a començar el curs i que allargue els dies lectius s'interpretaria que no s'està pensant en el professorat ni en l'alumnat per a prendre aquestes decisions", adverteixen. Com que la llei marca un mínim de 175 dies, STEPV ha proposat un calendari que compleix amb aquest mínim, que consistiria en iniciar el curs el 12 de setembre de 2022 i finalitzar-ho el 21 de juny de 2023.

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) defèn que iniciar el curs el dia 12 "compliria els 175 dies preceptius que marca la LOMLOE i permetria als equipsdocents disposar de més temps per a preparar el començament de les classes i adaptar-se als nous currículums d'Infantil, Primària i Secundària".

"El calendari escolar per al curs 22/23 proposat per Conselleria no és adequat a la realitat dels centres educatius. D'una banda, tenim, previsiblement, la implantació de la LOMLOE, i, d'altra banda, s'afig dos dia lectius al curs passat", exposen.

El sindicat insisteix en el compliment dels 175 dies lectius perceptius establits per la legislació estatal en matèria d'educació, però considera que la proposta inicial de l'Administració, que augmenta dos dies lectius respecte al curs actual i que exigeix al personal docent valencià 181 jornades lectives, "és un error, una falta de sensibilitat i no valorar el tremend esforç que al llarg de tota la pandèmia han realitzat els equips directius i docents".

En aquesta línia, recorda la importància dels dies previs a l'inicide les classes per a ultimar l'organització de tots els preparatius del curs. També assenyala que aquestes jornades anteriors servixen perquè els docents nous en els centres s'adapten al seu funcionament i per a assegurar-se que Conselleria ha cobert les demandes de personal que li han transmès els equips directius. Per eixos motius, retardar el començament de les classes al dia 12 permetria disposar de més temps per a organització del curs.