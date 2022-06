La agresividad de Alejandro Nieto en Supervivientes le está jugando muy malas pasadas. Sus continuos enfrentamientos con Marta Peñate no le están haciendo ningún favor de cara a la audiencia. Y sus padres han querido entrar en directo en Sálvame para poder defenderle.

"Marta está minando el concurso de Alejandro. No para con él. No le deja en paz", ha dicho su madre, muy molesta. "La actitud de Alejandro no me parece preocupante para nada. Le tienen aburrido ya. Se meten con él hasta cuando pesca".

"Le he visto un poco violento", ha comentado Maribel, la madre de Alejandro, al comentar su enfrentamiento con Ignacio de Borbón. "Pero todo es por la situación que está pasando. Él es muy fácil de picarlo. Yo es la primera vez que le veo así. Se enfada como todo el mundo, pero nunca le había visto así."

"Él provoca muy poco. Si pudiera hablar con él, le diría que no entrara al trapo, y que siguiera como está, que lo está haciendo muy bien. Pero yo sufro viéndolo así", ha asegurado.

"Él no provoca a nadie. Estás pasando hambre, durmiendo mal, mosquitos... y encima tienes a una persona que te está soplando la oreja desde por la mañana, ¿quién soporta eso?", ha añadido el padre de Alejandro.

Kiko Hernández ha querido echarles un cable a los padres de Alejandro, a los que les costaba cada vez más defender a su hijo: "Esto es un concurso y hay que tomárselo con humor. Que su hijo ha ido voluntariamente".