El Certificado Covid de la UE, el llamado pasaporte Covid, ha pasado a la historia este jueves para entrar en España. Quienes quieran viajar desde nuestro país a otros lugares todavía tendrán que observar las normas que fijen los distintos gobiernos de llegada pero quienes vivan fuera o, simplemente, regresen a España después de un viaje de trabajo o de unas vacaciones deberán tener en cuentas las nuevas reglas de viaje. En la práctica, ya no quedan casi restricciones para viajar en pie desde dentro de la UE y menos que hace dos semanas cuando se proceda de países terceros. Lo que permanece de momento es la obligación de llevar mascarilla en los aviones.

¿Qué requisitos hay para llegar a España desde dentro de la UE? Desde este mismo jueves, un pasajero que llegue por avión o por barco ya no tendrá que presentar el Certificado Covid de la UE. Es decir, ya no tendrá que demostrar que está vacunado con las dosis necesarias, que ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses o, en ausencia de alguno de estos dos documentos, presentar una prueba PCR o test de antígenos realizados 24 horas antes y con resultado negativo.

¿Qué pasa si viajo desde Noruega, Suiza o Islandia, que no forman parte de la UE? Estos países también están sujetos a la caída de la obligación de mostrar el Pasaporte Covid. Son países asociados al Espacio Schengen de la UE.

¿Es necesario rellenar algún formulario? No. Hasta ahora, en aeropuertos y puertos había que entregar un documento Spanish Travel Healt cumplimentado con datos como el origen, el destino o la dirección de estancia en España y, sobre todo, al que se adjuntaba el certificado de vacunación, de recuperación de Covid o de prueba negativa. Esto ya no se pedirá más.

¿Y si llego desde otro país? Para viajar desde países de fuera de la UE todavía hay que presentar una PCR o un test de antígeno negativos. Es el requisito que queda después de que hace dos semanas el Gobierno levantara la obligación de que pasajeros desde países terceros presentaran un certificado de vacunación. "Para no desanimarlos", dijo entonces la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.

¿No me harán ningún control? La resolución de Salud Pública que ha publicado el BOE este jueves mantiene la posibilidad de que quien llegue desde fuera de la UE pueda ser sometido a un control sanitario. "Las personas que lleguen a España por vía aérea o marítima desde países que no pertenezcan a la Unión Europea o no tengan la consideración de países asociados Schengen podrán ser sometidas a un control sanitario en el primer punto de entrada que incluirá, al menos, la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre su estado físico", dice el texto.

¿Ya puedo ir en avión a España sin mascarilla? No, de momento. España hace decaer todas las restricciones para viajar desde dentro de la UE y ya solo exige un test negativo si el origen es un país tercero pero por ahora hace valer su legislación nacional por encima de la recomendación del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) para que se permita volar sin llevar la mascarilla. Mientras que algunos países ya la han adoptado, en España los aviones y buques siguen siendo transportes públicos en los que rige una de las tres excepciones en las que sí hay que seguir usándola, igual que en residencias de ancianos o centros sanitarios.

"El ECDC se remite siempre a legislación nacional y en función de la situación epidemiológica en cada caso. Serán las personas expertas las que harán la propuesta para poder hacerlo", ha dicho este jueves en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

¿Olvido entonces el Pasaporte Covid para planificar las vacaciones fuera de España? No. Cada país sigue siendo un mundo en términos de restricciones pandémicas. Aunque la Comisión Europea lleva semanas pidiendo a los Estados miembros que eliminen todas las medias sobre viajes -como ha hecho este jueves España-, en la UE hay países que dejaron de exigir el Pasaporte Covid hace semanas, otros que lo hacen ahora y otros que no lo han hecho. También son distintas las reglas fuera de Europa. Incluso países que no exigen un certificado de vacunación para entrar sí lo hacen para acceder a determinados lugares públicos.

¿Ya no es necesario vacunarse contra el coronavirus? Sigue siéndolo, aunque la tasa de vacunación -el 92% de la población mayor de 12 años con dos dosis- es uno de los motivos que ha llevado al Gobierno a dejar de exigir el Certificado Covid, además de la mejora generalizada de la situación epidemiológica. De hecho, el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar una campaña -'Necesitamos dosis de recuerdos', se llama-, para animar a la población a ponerse la tercera dosis. Además, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública siguen analizando el momento en el que será apropiado inocular una cuarta dosis -segunda de recuerdo- a la población más mayor. "Ahora no es el momento adecuado, ha dicho Darias este jueves, pero sí ha considerado que "todo apunta a que sí" se administrará. Más adelante, quizá para el otoño y cuando previsiblemente habrá ya vacunas que sean efectivas frente a varias variantes de la Covid, incluida la omicron.