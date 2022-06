Atur.- CEV valora positivament el descens de l'atur a la Comunitat però lamenta que siga inferior a la mitjana espanyola

Així s'ha manifestat la patronal després de conéixer-se aquest dijous que la desocupació ha baixat a la Comunitat Valenciana en 4.516 persones durant el mes de maig (-1,26%) i el nombre total d'aturats s'ha situat en els 352.711. L'atur ha baixat en 82.554 persones respecte a maig de fa un any (-18,97%) a la Comunitat, segons les dades del Ministeri de Treball.

Sobre aquest tema, la CEV, en un comunicat, ha destacat que l'afiliació avança, "encara que novament per davall de la mitjana nacional". "La Comunitat se situa com la segona autonomia amb menor reducció de l'atur respecte als nivells registrats abans de la crisi del Covid-19", ha agregat.

Amb 4.516 aturats menys, la Comunitat Valenciana és la comunitat autònoma on menys ha baixat la desocupació en termes relatius respecte al mes anterior (1,26%, enfront del 3,29% registrat en mitjana nacional). En taxa anual la Comunitat és la cinquena regió en la qual menys es redueix la desocupació; un 18,97%, enfront del 22,70% de descens en mitjana nacional, ha indicat la CEV.

No obstant açò, ha posat en valor que la contractació "avança a la Comunitat a bon ritme, fins i tot per damunt del conjunt d'Espanya en taxa mensual", i també ha incidit en l'evolució favorable en la contractació indefinida, "que en taxa mensual avança a més del doble que la mitjana nacional".

A la Comunitat s'han firmat un total de 164.227 contractes durant el mes de maig, la qual cosa suposa un avanç del 13,80 % en taxa mensual; 0,66 punts per damunt del registrat en el conjunt d'Espanya.

La contractació indefinida avança en taxa mensual un 10,58 % (6,03 punts per damunt de la mitjana nacional) i la contractació temporal un 16,99 % (4,13 punts menys que la mitjana nacional), arreplega la CEV, que destaca que la contractació indefinida acumulada a la Comunitat segueix pujant i es manté en nivells superiors a la registrada a nivell nacional (33,93 % de contractació indefinida enfront del 32,02 % de mitjana nacional). En taxa anual, la contractació total ha avançat un 9,59 %; 3,42 punts per damunt de la mitjana nacional.

ANÀLISI PROVINCIAL

La Confederació Empresarial també ha posat el focus a la província de Castelló, ja que és "una de les tres províncies d'Espanya en les quals la parada ha pujat" i en ella a més la contractació indefinida descendeix en comparació del mes anterior.

Així mateix, en taxa mensual, l'atur baixa a Alacant un 2,21% i a València un 0,82%. Per contra, la desocupació avança a Castelló en un 0,42% en taxa mensual, ha desgranat la patronal.

En termes absoluts l'avanç de la desocupació a Castelló es concentra en el sector servicis (208 persones) i, a més distància, en agricultura (54 persones). Per contra, l'atur descendeix en 82 persones en el sector industrial i en el col·lectiu sense ocupació anterior (26 persones). El sector de la construcció castellonenca anota un aturat més al mes de maig.

A la província d'Alacant la desocupació baixa en tots els sectors, així com en el col·lectiu sense ocupació anterior. No obstant açò, excepte en el sector agrícola, el descens de l'atur ha sigut menys intens que en mitjana nacional.

A la província de València l'atur ha descendit en els quatre sectors productius, però ha pujat en el col·lectiu sense ocupació anterior. "Els descensos de la desocupació a nivell sectorial han sigut sensiblement menys intensos que en mitjana nacional", ha subratllat la CEV.

ANÀLISI SECTORIAL

La patronal ha incidit que l'atur es redueix a la Comunitat Valenciana "en tots els sectors, però, a diferència de l'intens descens en mitjana nacional, puja en el col·lectiu sense ocupació anterior".

"Els descensos de la parada sectorials són menys intensos que en mitjana nacional. Aquest diferencial és especialment significatiu en el sector servicis, on la diferència s'eleva a prop de dos punts percentuals. En taxa anual, els descensos de la parada a la Comunitat també són inferiors a la mitjana nacional, destacant el sector servicis amb un diferencial de més de 4,5 punts", ha exposat.

Així mateix, ha advertit que "la reduïda reculada de la parada a la Comunitat durant el mes de maig amplia lleugerament la bretxa entre el volum de parada registrada d'aquest últim mes i els registrats al febrer de 2020, abans de la crisi". "Mentre a nivell nacional el nombre de persones parades és 9,95 punts inferior al de febrer de 2020, a la Comunitat el nombre de persones parades és només 3,70 punts inferior", ha assenyalat.

Per tot açò, i de manera especial per les "reduïdes baixades" de l'atur en els sectors de servicis i indústria, la CEV ha insistit que "ni els registres actuals ni les previsions econòmiques a curt i mitjà termini, reiteradament ajustades a la baixa, ofereixen marge per a elevar la pressió fiscal a empreses i consumidors". "En aquest sentit, la imposició d'un nou impost al sector turístic és absolutament improcedent", ha postil·lat.