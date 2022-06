Barcelona ofrece una propuesta al Primavera Sound para los próximos cuatro años tras las insinuaciones de mudarse a Madrid

El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido una propuesta a los promotores del Primavera Sound para fijar las fechas de los próximos cuatro años y que el festival se quede en la capital catalana. Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Cultura, Jordi Martí, después de que el codirector del evento, Gabi Ruiz, insinuase un posible traslado a Madrid, ya que el consistorio barcelonés "no nos quiere".

"No creen en el festival. No creen que sea una propuesta cultural importante. Nos tratan como una molestia", dijo Ruiz la noche del pasado martes en una entrevista en Primavera Sound Radio. "En Madrid nos quieren, porque han dicho que si queremos hacer las dos fechas en Madrid ellos están encantados. Pues veremos", añadió.

Sin embargo, respecto a las palabras de Ruiz, Martí ha dicho este jueves que no sabe "dónde está la queja" y que se deberán a los nervios previos a la celebración del festival, que empieza este jueves. "No me sé imaginar cuál es este problema insalvable para que el Primavera no pueda continuar en Barcelona", ha apuntado, y ha añadido que hay un clima de diálogo y de buen entendimiento entre el Ayuntamiento y la organización.

Así, aunque no ha concretado la propuesta del consistorio, Martí ha explicado que se está terminando de cerrar y que se basa en que el festival se pueda celebrar en las mismas condiciones que se ha hecho hasta ahora, es decir, manteniéndolo en el Fòrum y "tener más confort en el tiempo".