Els alumnes de la UPV només hauran d'aprovar 12 crèdits el primer any per a continuar en la carrera

Segons ha indicat la institució acadèmica, fins el 2020, prop de mil estudiants de la Universitat Politècnica de València es veien obligats a abandonar la seua titulació en la Universitat Politècnica de València per falta de rendiment. Era alumnat que no aconseguia salvar alguna de les tres condicions aleshores establides en la Normativa de Progrés i Permanència: aprovar almenys 12 crèdits en el primer any universitari; superar el primer curs complet en els primers dos anys d'estada en la UPV; o aprovar a partir de segon curs el 50% dels crèdits dels quals l'alumne s'haja matriculat.

Amb motiu de les excepcionals circumstàncies ocasionades per la Covid-19 i l'adaptació al sistema de docència i avaluació no presencial del curs, el Consell de Govern de la UPV va decidir al maig de 2020 suspendre temporalment els articles d'aquesta normativa que pogueren suposar la desvinculació dels estudis de l'alumnat afectat.

La vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria, Esther Gómez, ha assenyalat: "En dos anys de no aplicació d'aquests requisits, la UPV ha pogut constatar la millora que aquesta flexibilització ha suposat". "Per eixe motiu, hem aprovat en Consell de Govern una relaxació definitiva del rigor i una rebaixa de les exigències que la UPV aplicava als seus estudiants i que s'aplicarà ja als alumnes d'aquest curs 2021-2022", ha agregat.

PLA INTEGRAL D'ACOMPANYAMENT

Com a contrapartida, la UPV impulsarà el Pla Integral d'Acompanyament a l'Estudiant (PIAE+) per a vetlar per l'adequat progrés de cada estudiant. Això significa, entre uns altres, que es calcularà el rendiment acadèmic de cada alumne -entès com el quocient entre els crèdits superats i els matriculats-, i els qui no superen el llindar del 35% rebran un assessorament individualitzat.

Però, a més, la UPV considerarà "més situacions excepcionals com poden ser les circumstàncies personals, socials o econòmiques que poden influir negativament en el rendiment quan l'alumnat recórrega a la Comissió de Permanència i Avaluació per Curriculum". I concedirà més matrícules parcials sempre que existisquen motius com l'activitat laboral, la pràctica esportiva d'alt nivell, les necessitats educatives especials, les responsabilitats familiars, les tasques de representació estudiantil, la participació en grups de Generació Espontània, qüestions econòmiques.

"Al final, es tracta de conciliar una major flexibilitat per a l'estudiant amb la garantia de la qualitat i eficiència dels ensenyaments que ens marquem en la UPV, de manera que s'obtinga un equilibri entre les dos necessitats que puga beneficiar a totes les parts", ha expressat la vicerectora Esther Gómez.