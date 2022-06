Nacho Vegas culmina els concerts 'A la llum de la lluna', que han reunit a més de 3.000 persones

Així, es tancarà una iniciativa que ha constat també dels directes de DePedro, El Diluvi, Anni B Sweet i Juan Perro (27). L'acolliment del públic ha sigut "excel·lent", ja que les entrades per a totes les dates es van esgotar poques hores després d'eixir a la venda. El mateix va ocórrer quan l'organització va decidir ampliar l'aforament del recinte.

En total, més de 3.000 persones han assistit a aquesta proposta cultural que posa en valor el patrimoni històric d'un lloc emblemàtic com és aquest recinte del segle XVI amb destacades actuacions musicals, destaca l'organització en un comunicat.

L'asturià Nacho Vegas és "un clàssic" de l'escena espanyola des de principis dels anys 90. Les seues primeres experiències musicals van arribar de la mà de formacions de pop-rock amb progressions experimentals com Eliminator Jr. i Manta Ray. No obstant açò, a la fi d'eixa mateixa dècada va començar una carrera en solitari que li va acostar el terreny dels cantautors. Ell ho va fer des d'un vessant reflexiu i amb un to confessional. Així, cal ressaltar discos com 'Cajas de música difíciles de parar' (Limbo Starr, 2003), 'El manifiesto desastre' (Limbo Starr, 2008) o 'La zona sucia' (Marxophone, 2011).

Actualment, l'artista de Gijón presenta el treball 'Mundos inmóviles derrumbándose' (Oso Polita), que va veure la llum el passat mes de gener. El procés de concepció de l'àlbum va començar després dels mesos més durs de la pandèmia de la Covid-19, a principis de 2021, quan el compositor passava un moment anímic difícil.

Així, va decidir abandonar la residència habitual en la seua ciutat natal i es va instal·lar en una casa situada en un penyal al costat del mar al poble pesquer d'Ortiguera. En eixes circumstàncies, van sorgir deu cançons que tornen a incidir en la fragilitat, la solitud i la bellesa més crua. Aquests mateixos elements han convertit Nacho Vegas en una de les veus més respectades en l'àmbit de les músiques populars tant a Espanya com a Llatinoamèrica.