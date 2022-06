UGT critica "la reducció d'hores i la pèrdua de matèries d'Economia en ESO i Batxillerat"

El sindicat sol·licita igualment al departament que dirigeix Raquel Tamarit que "respecte les necessitats dels departaments d'Economia i tinga en compte les hores necessàries per a l'ensenyament d'aquest la matèria".

La petició es produeix després que el sindicat haja mantingut diverses reunions amb la citada associació, trobades en els quals s'ha valorat de forma la situació de les matèries referides a l'especialitat d'Economia dins del nou escenari que dibuixa la LOMLOE, explica l'organització en un comunicat.

Encara que en termes generals, la nova llei d'Educació corregeix problemes de l'anterior, pel que fa a la situació de les matèries de l'especialitat d'Economia i per tant del seu professorat, es dona "tot un seguit de situacions d'ambivalència, incertesa, indefinició i perjuí que cal corregir", consideren des d'UGT.

Afigen que en el RD 217/2022 de 29 de març desapareixen matèries d'Economia en Secundària i en la nova matèria d'Economia i Emprenedoria de 4.o d'ESO, s'exclouen aspectes econòmics "molt rellevants que fins ara es donaven en aquest curs". A més, agreguen, en l'esborrany publicat no hi ha referència a la matèria optativa de Fonaments d'Administració i Gestió.

Per a l'entitat, la situació en l'àmbit autonòmic fins i tot "ha empitjorat ja que la Conselleria d'Educació planteja una reducció d'hores, la qual cosa posa en risc llocs de treball de docents d'Economia".

UGT considera que l'estudi de l'Economia és "fonamental perquè l'alumnat adquirisca coneixement sobre com funciona la infraestructura productiva, laboral i de relacions de la nostra societat, i per tant, puga tindre ferramentes crítiques de pensament per a la seua anàlisi i transformació".

"Fa falta que l'alumnat acabe el seu període d'ensenyament obligatori amb una suficient alfabetització econòmica i financera, tant per a conéixer el funcionament de l'Economia de la nostra societat en general com per al que respecta al seu futur desenvolupament personal i laboral", conclouen.