España arrasa en los galardones de El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria

El prestigioso El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria ha vuelto un año más a Madrid como la cita de mayor relevancia en el panorama publicitario de habla hispana. Cerca de 1.000 profesionales del sector se reunieron en torno a una jornada en la que se celebró y premió lo mejor de la creatividad en el ámbito de la publicidad.

En su 36 edición, celebrada este miércoles 2 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid, las agencias creativas de Iberoamérica, el mercado hispano de Estados Unidos y Portugal inscribieron más de 1.000 piezas. En total, 14 países han inscrito sus trabajos, siendo España el país con el mayor número de piezas y campañas, con un total de 775.

Por su parte, Estados Unidos se ubica en el segundo lugar, con 106 propuestas, y Argentina en el tercero, con 59 piezas. Las secciones de Activación, Digital y Móvil y Film son las que cuentan con un mayor número de inscripciones.

Y por fin llegaron los galardones, en los que el ranking de premios por países lo ha liderado España, con 142 premios, seguido de Estados Unidos (42 premios), Argentina (21 premios) y Perú (7 premios).

Las industrias de la alimentación y la restauración han sido las más premiadas con más de la mitad de los premios entregados. Y es que las marcas que más reconocimiento han recibido este año en El Sol han sido Burger King, Corona, KFC y Madrid Fusión.

El Premio especial de la Prensa, recuperado este año por la organización del festival en colaboración con la patronal de agencias de relaciones públicas ADC (Asociación de Consultoras de Comunicación), ha sido otorgado a Justino, la campaña de Navidad que Leo Burnett creó para Loterías y Apuestas del Estado en 2015.

El premio Jóvenes Creativos, con el que El Sol y Burger King ponen en valor el talento de los estudiantes de publicidad, ha premiado con el Sol de Oro el trabajo La Kiricocho, realizado por estudiantes de la escuela de publicidad Zink Project.

En total, los jurados han concedido 215 galardones en las 15 secciones oficiales a concurso - 68 oros, 71 platas, 67 bronces y 9 grandes premios

Algunos premios importantes

Tiempos aún más confusos, de DAVID Madrid para Burger King, ha obtenido el gran premio en Film.

Narradores indígenas, de We Believers para AB INBEV/Corona (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Audio.

México no artificial, de We Believers para Burger King (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Medios Impresos.

Bihar, elegir el mañana de LLYC para BBK (España), ha conseguido el gran premio en Exterior.

Invaluable food, de Leo Burnett para Madrid Fusión, ha obtenido el gran premio en Relaciones Públicas.

E-nterpreters, de Fahrenheit DDB para Pilsen Callao (Perú), ha obtenido el gran premio en Innovación.

Degree Inclusive, de Wunderman Thompson para Unilever/Degree (Argentina), ha obtenido el gran premio en Diseño.

BETTER WITH PEPSI - MCDONALD'S - BETTER WITH PEPSI - BURGER KING - BETTER WITH PEPSI - WENDY'S, de alma DDB para PepsiCo (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Producción.

Campeonato de pesca, de We Believers para AB INBEV/Corona (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Activación y Experiencia de Marca.