Ports de l'Estat està "obert" a debatre sobre fusionar ports espanyols però necessitaria un acord "molt ampli"

Álvaro Rodríguez Dapena ha participat aquest dijous a València en la inauguració de la Conferència de l'Organització Europa de Ports Marítims, al costat de la presidenta d'ESPO, Annaleena Mäkilä; el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez i la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, María Pérez.

En declaracions als mitjans després de la seua intervenció, el president de Ports de l'Estat ha respost preguntes sobre si creu que un procés de fusió de ports, com l'escomès en Bruixes i Anvers, seria possible i recomanable a Espanya. "Jo estic sembre obert a eixe debat", ha afirmat.

En eixe sentit, creu que és necessari valorar aquesta possibilitat després de les experiències d'unió de ports europeus i ha assenyalat que es tracta de processos "que responen una lògica tècnic-econòmica i que, per descomptat, han d'estar dins d'una condició de contorn sociopolític".

Segons ha exposat, a Espanya hi ha 46 ports d'interés general gestionats per 28 autoritats portuàries i "potser la freda anàlisi" de criteris tecnics i econòmics per a l'optimització "portaria a una concentració, però òbviament això ha de ser sota un acord territorial molt ampli".

En eixe sentit, ha recordat que el marc legal que regula els ports d'interés general es va completar en 2010 amb un acord parlamentari del 90 per cent. "Nosaltres necessitem moltíssima estabilitat jurídica cada vegada que realitzem una reforma, perquè hi ha molt en joc en els ports, hi ha una part del sector públic però sobretot una presència privada molt important que vol estabilitat per a poder desenvolupar les seues activitats i, aleshores, necessitem que això, després d'un debat profund, seré i racional, siga després acordat interinstitucionalment", ha conclòs.