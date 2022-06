Oltra carga contra Seguí por la investigación de Fiscalía en el caso de las niñas de Burjassot: "Contra ella sí han abierto diligencias"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra ha mencionado la investigación contra la exdirigente de VOX, Cristina Seguí, por la publicación de un video en redes sociales de las menores presuntamente violadas en Burjassot.

"Contra la que me persigue a mí y a las niñas presuntamente agredidas sexualmente sí que ha abierto diligencias la Fiscalía", ha recalcado. Oltra ha hecho hincapié en que no lleva defensa y no comentará su estrategia.

En cambio, sí que ha remarcado que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias contra Cristina Seguí por "haber expuesto y puesto en peligro a dos niñas que presuntamente habían sido agredidas sexualmente".

La vicepresidenta se encontraba en la comparecencia de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI de Les Corts. También se le ha preguntado por el plazo del TSJ a las defensas y y la Fiscalía para que se pronuncien sobre la competencia que tienen para investigarla en la causa sobre la gestión de la Conselleria del caso abusos por el que fue condenado su exmarido.

Posible imputación de Oltra

En 2017 una menor que entonces tenía 14 años puso en conocimiento de los responsables del centro de menores donde se encontraba que había sufrido abusos por parte de Luis R.I, exmarido de Mónica Oltra.

El que era entonces marido de la consellera fue condenado a 5 años de cárcel en marzo de 2021. Sin embargo, la investigación actual a Oltra se centra en su implicación en este caso debido al presunto conocimiento de esto por parte de la vicepresidenta.

El juez encargado de este caso sospecha que la mayoría de cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas encubrió lo que pasó con la víctima desacreditándola. De ahí que 13 personas de la Conselleria estén imputadas,.