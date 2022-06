Un total de 65 diputats i senadors participaran en el debat sobre el finançament dels Corts aquest divendres

De moment està confirmada l'assistència de 25 representants del PP (sis del Congrés, quatre del Senat i 15 de les Corts); 12 del PSPV (dos diputats al Congrés, tres senadors i set diputats en Corts); 10 de Compromís (el diputat al Congrés, Joan Baldoví, i nou de Corts); set d'Unides Podem (tres del Congrés i quatre de les Corts) i cinc de Ciudadanos (un del Congrés i quatre en Corts). Assistirà també un senador no adscrit i els cinc membres de la Taula.

La trobada tindrà lloc en l'hemicicle de les Corts a les 11 del matí i hi haurà dos torns de paraula. L'objectiu de la trobada és traslladar als membres de les Corts Generals "el posicionament majoritari del parlament valencià sobre el finançament i coordinar accions per a revertir aquesta situació injusta".

En concret, primer intervindran els grups parlamentaris dels Corts de major a menor representació parlamentària amb cinc minuts cadascun i posteriorment, intervindran els representants de Corts Generals en el mateix ordre.

El president de les Corts, Enric Morera, ha considerat que és una "participació representativa en un acte important que no es feia des que es reuniren els representants en 2017 pel 25 d'abril. Per a Morera, aquesta trobada "demostra un interés evident de les forces democràtiques valencianes per trobar solucions consensuades als problemes que té el nostre poble".