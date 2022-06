Antonio David Flores desvela por fin por qué no ha denunciado a Rocío Carrasco tras acusarlo de malos tratos y lanza un aviso

Desde Mediaset siempre han lanzado una pregunta al aire: ¿por qué Antonio David nunca ha demandado a Rocío Carrasco, su ex, pese a las acusaciones públicas por parte de ella de malos tratos en la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva?

Después de mucho tiempo callado y esquivando esa pregunta de los reporteros, el extertuliano desvela por fin sus motivos. "Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos. Eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer", aseguró en su advertencia a través de su canal de YouTube.

Sin embargo, y aquí van los motivos de no haberlo hecho hasta la fecha, estos tienen que ver con que a él no le corresponde dar este paso, según su opinión. "El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad, y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento", aseguró, recordando a su vez que no se le ha llevado a juicio por esos supuestos episodios que contó su exmujer.

Además, el ex guardia civil aprovechó para hablar de la demanda a La Fábrica de la Tele por despido improcedente, juicio que terminó ganando, y advirtió que también lo hará contra otras personas que trabajan en Telecinco.

"Muchos me preguntáis que cuando llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier. Tranquilos, que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia", aseguró.