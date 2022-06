Las claves del veredicto del jurado popular en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard: ¿por qué se dice que él ha ganado?

No se trataba de una película de Johnny Depp o Amber Heard, pero ha generado casi más expectación que una nueva entrega de Piratas del Caribe o Aquaman. El caso que enfrentaba a ambos actores, y que ha marcado un antes y un después en lo que respecta a procesos judiciales de famosos, ya tiene un veredicto.

Tras más de seis semanas de declaraciones, análisis de pruebas e intercambio de acusaciones en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos), el jurado popular comenzó a reunirse.

El viernes 27 se dio la última sesión con las alegaciones finales de los equipos legales de ambos bandos y, después, empezaron las deliberaciones, que concluyeron con un veredicto que decretó una compensación de 15 millones de dólares de ella a él y de solo 2 millones de él hacia ella.

El jurado popular

Siete personas conformaban el jurado popular, un grupo de ciudadanos que siguió presencialmente las 23 vistas orales. Ya que el fin de semana descansaron y el lunes 30 de mayo fue fiesta en Estados Unidos, fueron un total de tres los días que estuvieron debatiendo su veredicto, el cual pronunciaron este miércoles a las 15, hora local (las 21 en España).

Sin embargo, el debate que tuvieron no era tan sencillo como decir si consideraban inocente o culpable a Johnny Depp o Amber Heard, sino que la jueza, Penney Azcarate, les repartió un documento con varias casillas que debían rellenar para llegar al veredicto unánime que hubo finalmente.

Estas siete personas debían indicar en el formulario la cantidad que debía pagar Johnny Depp, Amber Heard, ambos o ninguno, dentro de lo que se incluían los daños compensatorios y punitivos, la indemnización y el castigo.

Pero la parte más importante que debían completar era sobre las difamaciones, pues se juzgaba si había habido difamación por parte de Johnny Depp, por parte de Amber Heard, por parte de ambos o por parte de ninguno.

Las frases difamatorias

El actor denunció por daños y perjuicios a su expareja por un artículo que publicó en 2018 en The Washington Post donde aseguró tener experiencia en lo que "representa al abuso doméstico", aunque no le mencionó a él directamente; y ella le contrademandó por supuestamente impulsar una campaña de difamación contra ella por unas declaraciones públicas hechas por Adam Waldman, abogado de Depp, a The Daily Mail en abril de 2020.

Por ello, la manera en la que el jurado dirimió la difamación se centró en estos artículos, en concreto, en tres frases de ella en su texto de 2018:

"Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar"

"Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan"

"Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos"

Imagen del documento que rellenará el jurado, mostrado en 'Aruse@s'. ATRESMEDIA

Y también en otras tres declaraciones hechas por el abogado del actor en varios artículos de The Daily Mail:

"Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911 [la policía]" (27 de abril de 2020)

"Hemos llegado al principio del fin del bulo de maltrato lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp" (27 de abril de 2020)

"Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp". (8 de abril de 2020)



¿Por qué se dice que él ha ganado?

El veredicto resolvió que ambos han de pagar sendas indemnizaciones al otro: ella 15 millones de dólares y él solo 2 millones. Entonces, ¿por qué se está diciendo que Depp ha ganado el juicio?

Al margen de la evidente diferencia en la multa, lo cierto es que esta afirmación se basa en las difamaciones de uno y otro. El jurado popular contestó deliberó que las tres declaraciones de Amber Heard son difamatorias, que se referían a Depp aunque no lo mencionase y que son falsedades que han perjudicado a su expareja.

Un jurado popular de siete personas en el estado de Virginia ha fallado este miércoles a favor de Johnny Depp en una demanda contra su exesposa Amber Heard, quien ha sido declarada "responsable" de difamar al actor por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella. (Fuente: Youtube) Amber Heard fue declarada "responsable" de difamar al actor.

Sin embargo, del otro lado, las siete personas resolvieron que solo la primera de las declaraciones del abogado del actor es difamatoria contra Heard, pero no las otras dos. Y, precisamente, esta diferencia en la deliberación fue el motivo que propició que las indemnizaciones fueran tan dispares.

Por ello, a pesar de las acusaciones, de las declaraciones que se hicieron y las pruebas, el veredicto no resultó en un "inocente" o "culpable", pues no se trataba de un juicio penal. En el proceso no se juzgaba un delito de maltrato o violencia doméstica, sino un caso de difamación.

Las reacciones de los implicados

A pesar de que Johnny Depp no estuvo en el tribunal de Fairfax durante la lectura del veredicto porque tenía compromisos profesionales, sí que se lo siguió a distancia y reaccionó rápidamente con alegría.

"Desde el principio, el objetivo de presentar este caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que han permanecido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he conseguido", declaró.

Además, añadió que estaba "abrumado por la efusión de amor y el apoyo colosal y la amabilidad de todo el mundo". "Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres", comentó el actor.

No se trataba de un juicio penal por un delito de maltrato o violencia doméstica, sino un caso de difamación

Del mismo modo lo hizo Amber Heard, aunque completamente "decepcionada" por el resultado. "Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas no ha sido suficiente para hacer frente al poder desproporcionado y la influencia de mi exmarido", criticó.

"Estoy aún más decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un retroceso", reflexionó. "Estoy triste por haber perdido este caso. Pero me entristece aún más que parezca que he perdido un derecho que creía tener como estadounidense: el de hablar libre y abiertamente".

Recurrir la sentencia

Tras el veredicto final, hay muchos futuros escenarios posibles, y uno de ellos podría ser la celebración, de nuevo, del juicio. El tribunal podría resolver que el caso debería haberse celebrado en California, estado en el que ambos residen, quizá con el poder de un juez en lugar de con un jurado popular.

EXCLUSIVE: Amber Heard’s attorney tells @savannahguthrie the verdict sends a “horrible” message and is a “significant setback” for abuse victims. pic.twitter.com/giPCyPMmh5 — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

Además, todavía cabe la posibilidad de que se recurran las sentencias, tanto por una parte como por otra. De hecho, Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard, declaró a Today, de NBC, que apelará la sentencia.

Se desconoce qué pasos darán ambos actores, pero de momento se puede decir que este largo juicio ha llegado a su fin tras casi dos meses de proceso legal y mediático. Pero quizá lo que se ha puesto es un punto y seguido, y no un punto y final...