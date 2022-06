Puig reafirma su idea de descentralización pese al recelo inicial del Gobierno: "La centralización es una anomalía"

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse en Madrid con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, al ser preguntado cómo acoge la respuesta que ha dado esta semana el Ejecutivo central al planteamiento que realizó para descentralizar algunas instituciones, como el Senado, Puertos del Estado o el Tribunal Supremo y Constitucional.

En concreto, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la propuesta de Ximo Puig se dio en un "contexto académico", insistiendo en que el planteamiento del Gobierno es realizar esta descentralización con organismos que no afecten a la estructura del Estado.

A este respecto, Puig ha admitido que no existe una propuesta concreta suya de descentralización, sino que fue un planteamiento que surgió de una cátedra universitaria que habla de unas ideas concretas de algunas posibles descentralizaciones. "Pero a mi lo que me importa es el debate de fondo, la centralización no es inteligente, no es una fórmula positiva para la cohesión de España", ha defendido.

Por ello, ha incitado a "que se abra una reflexión seria y rigurosa" en este sentido para, según ha dicho, "unir España desde la posición de reequilibrio institucional: "Pensamos que lo que es anómalo es que todas las sedes de las instituciones del Estado estén todas centralizadas en Madrid, eso es un hecho anómalo en un Estado compuesto, en un Estado casi federal como el nuestro".