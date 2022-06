El TEM tanca temporada amb l'experiència de "llum, música i paraula" 'Ruido Blanco'

La funció es podrà veure en dos passes diàris -20:30 i 21:30 hores- a través de diferents espais de l'edifici situat a la Plaça del Rosari.

"Partim del silenci, d'allò xicotet, per a crear un edifici que va construint-se solo, produït a través de la nostra investigació conjunta", assenyalen els tres artistes responsables de la peça, per als qui 'Ruido blanco' és "una invitació a transitar el poliedre de la ment humana en la contínua cerca de la identitat cap a l'equilibri, prenent com a principi la pura experimentació per a aconseguir una experiència tant per a l'espectador com para nosaltres mateixes, barrejant tots els llenguatges humans i tecnològics per a construir un mecanisme energètic capaç d'imaginar i crear".

El projecte Luna y Panorama de los Insectos va sorgir fa dotze anys, com una banda de directe que basava les seues lletres en els poemes de Carlos Luna. Des d'aleshores, han desenvolupat la seua carrera com a compositors, creant espais sonors de gran poder evocador per a teatre i audiovisual i participant en festivals de Spoken Word per tota la geografia espanyola. En aquest temps, han col·laborat amb representants tan destacats de la creació local com a Radiante o Patricia Pardo, a més de moltes altres companyies de teatre i audiovisual.

Radiante compta amb milions les persones que han pogut gaudir dels seus espectacles i obres lumíniques, des del Burning Man de Nevada (USA) a la televisió RTL de Luxemburg, passant pel Centre del Carme Cultura Contemporània o el Centre Botín de Santander, destaca la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicat.

Aquest laboratori de creació lumínica establit a València és l'encarregat d'obres tan importants com la qual es podrà gaudir en l'Àgora València de la World Design Capital 2022, en plena Plaça de l'Ajuntament.