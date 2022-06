Ciutat de la Llum llança la seua primera campanya de promoció i inicia contactes amb productores per a captar

En una primera fase s'estan realitzant tots els preparatius per a la represa de l'activitat, amb una auditoria de les necessitats i l'actualització de les instal·lacions, així com una campanya de promoció sota l'eslògan 'Ciudad de la luz. We are back' dins del sector cinematogràfic i audiovisual, "que ha rebut aquesta notícia amb els braços oberts", segons destaca la societat en un comunicat.

El director general de SPTCV, Antonio Rodes, recorda que els estudis de Ciutat de la Llum "van arrancar fa poc menys de 20 anys, dissenyats per l'arquitecte de Los Angeles Gary Bastian, a imatge i semblança dels grans estudis de cinema d'ultramar".

Aquest complex cinematogràfic consta de "sis grans platons capaços de convertir-se en 3 gegantescs en sol tres minuts, així com un enorme tanc d'aigua enfront del mar Mediterrani, que fa d'aquestes instal·lacions un Hollywood a la Riviera espanyola", detalla Rodes.

La campanya de promoció dins del sector posa en valor que els estudis de cinema "són molt més que uns platons de rodatge: impliquen la provisió de tot tipus de servicis de producció i auxiliars vinculats a la indústria audiovisual". Ciutat de la Llum disposa d'uns tallers molt competitius per a suport a les produccions, espais de suport, dos backlots, i amb el millor tanc d'aigua d'Europa.

A aquestes característiques se suma la ubicació del complex, situat tres quilòmetres d'un aeroport internacional amb més de 200 connexions i 15 milions de passatgers, així com una extraordinària gastronomia i una meteorologia favorable amb més de 300 dies de sol a l'any i una llum única que li atorga el nom.

"Ciutat de la llum va albergar grans i importants produccions durant el seu funcionament, que autoritats del món audiovisual com Ridley Scott o Coppola, entre uns altres, han reconegut l'excel·lència de les mateixes. Però no solament ells, sinó també actors i actrius del tothom, directors de cinema, productors, guionistes, directors d'art etc., tots els que han passat per Ciutat de la llum han destacat la seua qualitat", explica el director de SPTCV sobre aquest tema.

NOVES TECNOLOGIES

"A data de hui, -apunta- estem treballant perquè aquests estudis, que van ser ideats com els millors estudis d'Europa, tornen a ser-ho. Les seues instal·lacions ja són magnífiques, però treballarem per a dotar-los de les noves tecnologies que requereixen les obres audiovisuals. De cerca de preguntes que fer al nou cinema i d'encaix de respostes que requereixen els nous players del sector".

Així mateix, segons remarca, "Ciutat de la Llum són uns estudis de producció cinematogràfica i audiovisual, i aquest serà el seu objecte: actuar com a tal i deixar que cada agent faça el seu negoci, el productor, el tècnic, els services, els de hospitality, els de la tecnologia".

Des d'eixe punt de vista, l'arrancada dels estudis aspira a "oferir el millor entorn europeu per a les millors superproduccions". "Donarem entrada a l'impuls tecnològic que està fent escalar a la indústria fins a metes no fàcils de veure abans, i començarem a tornar a engegar la gran litúrgia de la creació de l'art audiovisual", conclou Rodes.

El complex cinematogràfic, considerat un dels majors i més moderns d'Europa, romania inactiu en compliment d'una sanció del Tribunal de la competència europeu que pesava des de 2012. Durant els últims 10 anys, "l'obstinació del president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, a l'hora de realitzar el manteniment de les instal·lacions i recórrer insistentment davant l'administració europea, ha permès aconseguir recentment l'alçament de la sanció, cinc anys abans del previst", assegura la societat.