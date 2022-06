Misterioso hallazgo en Vigo por las obras de un túnel: aparece un edificio de grandes sillares y una ventana enrejada

Los trabajadores de la construcción del túnel de Porta Do Sol, en la calle Policarpo Sanz de Vigo han hallado una edificación de entre 4 y 5 metros de altura que se encontraba sepultada al lado del edificio Salgueiro, según ha informado La Voz de Galicia.

Los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta deberán inspeccionar estas ruinas para conocer la utilidad que se le daba al edificio, que consta de una ventana enrejada y está construida con sillares de gran tamaño. Según el medio, el hecho de que utilizaran ese material denota que fue construido para personas o instituciones adineradas.

Esta construcción está por debajo del actual nivel de la calle debido a la orografía natural del terreno, según comprobó la arqueóloga María Jesús Iglesias Darriba, que ya tenía constancia de estos restos cuando hizo el estudio entre 2008 y 2010, según informa el periódico.

"No sé a qué se corresponden esos restos porque no tengo datos, pero me encontré algo similar durante un control en la calle Carral; cuando cubrieron la vaguada para crear la calle de Policarpo Sanz debieron desmontar lo que les interesaba de las casas existentes en ese lugar y el resto lo dejaron y cubrieron con tierra de otras zonas más elevadas" explica a La Voz de Galicia la arqueóloga.

Historiadores consultados por el periódico Atlántico señalan que podría tratarse de la Casa de Mora, que data de principios del siglo XIX y que podría tener un importante peso histórico, desde la Reconquista hasta estar relacionada con José García Barbón.