Yolanda Díaz carga contra el gobernador del Banco de España: "No revalorizar las pensiones con el IPC es de máxima gravedad"

Yolanda Díaz ha cargado con dureza contra el gobernador del Banco de España, al que ha acusado de un "profundo desconocimiento" sobre el mercado laboral y la realidad de las pensiones. "La formulación que ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real me parece de máxima gravedad", ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. "Parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros. Miren los datos y comprobarán que las pensiones máximas, por desgracia, son una extraordinaria excepción en nuestro país", ha añadido.

Las palabras de Díaz llegan después de que el gobernador, Pablo Hernández de Cos, interviniera el miércoles en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso. Allí, De Cos insistió en la necesidad de un pacto de rentas que incluya también a pensionistas y empleados públicos. En ese sentido, recomendó evitar "cláusulas de indización del gasto público" como la que rige para revalorizar las rentas de los pensionistas.

El gobernador sugirió también en su discurso que el auge de contratación indefinida puede generar mayor desempleo, algo que Díaz rechaza tajantemente. "Me sorprende que haya hecho las aseveraciones que ha hecho demostrando un profundo desconocimiento y una confusión entre lo que es la contratación, que es de calidad en este momento en nuestro país, con el empleo en España". La vicepresidenta considera que las palabras del gobernador son "muy graves en una persona de su responsabilidad".

La ministra de Trabajo ha rechazado también tajantemente el pacto de rentas que propone el supervisor bancario y se ha alineado con la postura de los sindicatos. "En nuestro país los causantes de la inflación no son los salarios. Imagínese las consecuencias que tendría no solo para los trabajadores, sino también para la economía en general, que en rentas salariales muy pequeñas moderáramos todavía más sus salarios", ha expresado.

Eso sí, Díaz considera "conveniente" que sindicatos y empresarios alcancen un acuerdo sobre salarios en la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva. En estos momentos un pacto de estas características parece poco probable. Las centrales sindicales se bajaron de la mesa de negociación a comienzos de mayo y exigieron subidas salariales equivalentes al IPC, algo que los empresarios rechazan. Poco después, la patronal presentó sus propias recomendaciones en las que se pedía evitar cláusulas de indización de salarios.

Díaz no es la primera ministra que se muestra crítica con el Banco de España. Antes, el ministro al cargo de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, acusó al supervisor de "falta de sofisticación en el análisis" por exigir reglas de ajuste automático en el sistema de pensiones.