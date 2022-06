Oltra: "Contra la que em persegueix a mi i a les xiquetes presumptament agredides sí que ha obert diligencies Fiscalia"

Així s'ha manifestat Oltra aquest dijous abans de la seua compareixença davant la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI de les Corts, en ser preguntada pel termini donat pel TSJ a les defenses i la Fiscalia perquè es pronuncien sobre la competència que tenen per a investigar-la en la causa sobre la gestió de la Conselleria del cas d'abusos pel qual va ser condemnat el seu ex-marit.

Oltra ha remarcat que no porta la seua defensa i que no comentarà la seua estratègia, però sí ha subratllat que la secció de delictes d'odi de la Fiscalia Provincial de València ha obert diligències "contra qui està querellant-se" contra ella per "haver exposat i lloc en perill a dos xiquetes que presumptament havien sigut agredides sexualment".