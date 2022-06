El próximo 19 de junio en Andalucía más de 6,5 millones de electores tienen una nueva cita con las urnas. El popular Juanma Moreno, actual presidente de la Junta, parte como favorito en las encuestas ante el socialista Juan Espadas, que aspira a recuperar San Telmo después de que Susana Díaz no pudiese continuar gobernando tras los comicios de 2018.

Hechas las presentaciones y puesta la situación en contexto, 20minutos ha querido recoger las impresiones de dos votantes: una joven que tendrá la oportunidad de votar por primera vez en las elecciones de su tierra -lo harán unas 300.000 personas- y un veterano curtido en estas lides que ha participado en todas desde aquel histórico 23 de mayo de 1982. Ese día, Rafael Escuredo se convirtió en el primer presidente de la Junta de Andalucía logrando 66 escaños, el mejor resultado obtenido hasta la fecha en estos comicios.

Más de medio siglo separan a Paloma Rodríguez, de 20 años, y Antonio Pérez, de 74, pero a ambos les une su amor por una Andalucía que desean ver seguir avanzando "gobierne quien gobierne". Por eso, coinciden en que estas elecciones son "fundamentales" pese a que opinan que al final "los políticos acaban haciendo lo que quieren". Luego, eso sí, cada uno tiene sus propias peticiones.

"A los políticos les diría sobre todo que trabajen para que haya más oportunidades a los jóvenes", explica Paloma, sevillana natural Castilleja de Guzmán, porque de lo contrario "no vamos a poder avanzar en nuestros proyectos de vida".

"Hacen falta más programas sociales que puedan atender a las personas mayores que están solas porque ahora solo se ocupan de ellos la iglesia y algunas asociaciones. Es fundamental que haya más iniciativas para que las personas mayores estén más acompañadas", solicita Antonio desde Cádiz capital, quien critica que los políticos "no están atentos a las necesidades de los ciudadanos" y solo les interesa "la captación del voto".

Para la hispalense, quien asegura que no tiene una ideología definida ni decidido su voto, ejercer su derecho al sufragio es una responsabilidad enorme que se toma muy en serio: "Todavía no me he puesto a fondo a mirar las propuestas de los partidos porque estoy esperando a acabar los exámenes. Quiero mirar las promesas que hicieron anteriormente para ver si las han cumplido o no y poder formarme una opinión".

"La política es algo que me interesa. Si estamos en una democracia lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos es intentar conocer a los que van a ser nuestros representantes", añade. Rodríguez desvela que lo único que tiene claro es que no votaría a Vox, que presenta a Macarena Olona como primera espada: "No soy partidaria de Vox y no me gustaría que llegaran al poder".

El gaditano, en cambio, confiesa que a la hora de decidir su voto se basa más "en lo que leo y lo que escucho en los medios", además de en sus "convicciones religiosas". "Me parece que Juanma Moreno lo ha hecho bastante bien, reconocido incluso por personas que han votado a otros partidos", desliza. "Los ciudadanos pedimos sobre todo a nuestros dirigentes una honradez máxima", sentencia.

Apuestan por la Sanidad y el empleo

Sobre las necesidades concretas de la ciudadanía andaluza, la sevillana, estudiante de Periodismo, destaca la importancia de la Sanidad por un caso muy cercano. "Mi hermana de 16 años sufrió un infarto medular hace cuatro meses y por fortuna hay un hospital militar en el que se ha dedicado una planta a lesiones medulares. Eso me ha llegado mucho", cuenta.

Antonio, por su parte, antiguo empleado de Astilleros -en la actualidad Navantia- cree que en Andalucía hacen faltan más planes para reforzar la industria y el empleo para evitar que los andaluces se conformen con "la paguita", un tópico muchas veces asociado por el resto de españoles a los habitantes de esta región. "A la vista está que en Cádiz la población está disminuyendo porque la gente se ve obligada a emigrar porque no hay trabajo", concluye.