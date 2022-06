La valenciana Inka Romaní, seleccionada per a realitzar una estada al Centre KVS de Brussel·les

La prestigiosa institució cultural flamenca, catalizadora de companyies com Peeping Tom, Voetvolk i Última vegada, ha engegat una estada en el teatre belga que posa a la disposició dels creadors seleccionats no només un espai d'assaig, sinó també assessorament artístic i accés a la xarxa KVS.

La triada en aquesta primera ocasió ha sigut la ballarina, coreògrafa i productora cultural Inka Romaní amb el seu projecte multidisciplinari 'Kinesthetic Futures', una instal·lació de vídeo i dansa que s'imagina com seran els balls del futur.

"En el KVS ens trobem en una constant tensió entre passat i futur, cànon i avantguarda. També ens uneix a Inka l'ambició de connectar diferents llenguatges de moviment, així que creiem que aquesta trobada serà profitosa per a tots dos", assenyala el dramaturg i membre de l'equip de direcció artística d'aquest centre pertanyent al Departament de Cultura, Joventut i Mitjans de comunicació del Govern de Flandes, Gerardo Salines.

Inka Romaní combina els seus talents com a ballarina i comunicadora per a participar en projectes en el camp de les arts escèniques. La creadora treballa com a professional independent en propostes centrades en el cos i el seu moviment.

Al llarg de la seua trajectòria ha desenvolupat la seua carrera en diferents escenaris d'Europa, com el teatre Sadler's Wells de Londres, el Centre de Desenvolupament Coreogràfic de Toulouse de i La Mutant de València. Així mateix, ha col·laborat amb artistes i companyies internacionals com els coreògrafs Metaspeech (el Regne Unit), Marquez&Zangs (el Regne Unit), Germana Civera (França) i Core Dance Performance Company (els Estats Units), entre uns altres.

Les seues pràctiques de dansa combinen tècniques somàtiques amb diferents estils de ball que van des del flamenc fins al contemporani, el 'break' i el 'voguing'. Romaní és la cofundadora, juntament amb Julia Zac, de Club Mutante, un esdeveniment anual per a ballarins de diferents estils per a reunir-se, compartir i competir.

"Existeix una expressió popular en Flandes: 'Kiezen is verliezen', la traducció més exacta és 'triar és perdre'. Et perds allò que no has triat. Això és el que hem sentit en KVS en escollir a qui realitzaria l'estada a Brussel·les d'entre els interessants projectes presentats en la convocatòria compartida amb Dansa València. No obstant açò, eixa pèrdua no és del tot certa. Hem llegit totes les propostes amb molta atenció i pensat com dialogava cadascuna d'elles amb els nostres plans i artistes associats. No els oblidarem ràpidament", avança Salinas.

La visita de la creadora valenciana establirà els primers fonaments d'eixe pont artístic que s'està forjant entre les dos comunitats artístiques i al que les dos institucions li auguren un constructiu futur.

"Compartir aquesta experiència amb KVS suposa iniciar la projecció de la marca Dansa València i donar una oportunitat a creadors valencians perquè coneguen nous contextos i perquè es deixen contaminar per altres mirades artístiques", valora la directora artística del festival, María José Mora.