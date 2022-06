Ayuso y Mónica García se enzarzan por la bajada del paro en Madrid en el mes de mayo

A cuenta de los datos de empleo del mes de mayo que se han conocido este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición regional, Mónica García, se han enzarzado en torno a qué políticas y administraciones han posibilitado las buenas cifras, que suponen 13.249 desempleados menos en la región.

Díaz Ayuso ha asegurado que el descenso del paro es solo atribuible a su gestión, mientras que García ha apuntado que ha sido la reforma laboral aprobada por el Gobierno de la Nación, con el apoyo de Más País en el Congreso, la que ha posibilitado los registros de empleo de mayo.

"Hoy hay 13.000 personas menos en paro, que ya se suman a las casi 50.000 personas menos que tenemos en paro en esta región desde que se aprobó la reforma laboral", ha destacado la portavoz de la oposición.

Mejora del poder adquisitivo, menor precariedad de los trabajadores, mayor productividad e incremento de la formación son otros síntomas positivos de la reforma estatal en Madrid, ha aseverado García, todos ellos relacionados con el hecho de que se ha "triplicado" la contratación indefinida.

"No sabe lo que está diciendo, si no fuera por esta reforma, la situación de la Comunidad hubiera sido muchísimo mejor y no hay más que hablar con los inversores y con las personas que crean puestos de trabajo", ha contestado Díaz Ayuso con media sonrisa.

Díaz Ayuso ha justificado su atribución de los buenos datos porque la tendencia no se repite "en todo el territorio nacional": el descenso del desempleo es tres puntos mayor que en la Comunidad de Madrid que en conjunto estatal. "Nunca había habido tanta gente trabajando en la Comunidad, no en el conjunto del país", ha remarcado.

Mónica García ha opinado que "hay dos" modelos laborales: "uno en el que hay contratación indefinida, las horas extras se pagan y el tiempo está también para vivirlo, y el modelo de las medias jornadas de 12 horas, las horas extra sin pagar y los salarios precarios".

"Nosotros pensamos que el modelo que pone en jaque a España es el segundo, ustedes el primero", ha agregado la portavoz de Más Madrid dirigiéndose a Díaz Ayuso, a quien le ha espetado: "Ya no estamos en el siglo XVIII, estamos en el XXI y las horas extra se pagan". Antes, García había destacado que en la Comunidad de Madrid se hacen cada año más de 400.000 horas extra que equivaldrían a 3.000 empleos nuevos.