Les corporacions locals tenen 15 dies hàbils per a sol·licitar aquestes ajudes, que s'han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Per tant, el termini per a demanar les subvencions estarà obert del 2 al 22 de juny, els dos dies inclosos.

La sol·licitud s'ha de fer exclusivament per via telemàtica. L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació de les sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació (