Un comensal de 'First dates' deja sin palabras a Carlos Sobera con sus habilidades

"Por muchas preocupaciones que tengas, intenta que ninguna de ellas te obligue a dejar de preocuparte por el amor". Así comenzó Carlos Sobera la cita entre Manu y Gemma este miércoles en First dates.

El presentador se quedó sin palabras cuando el barcelonés le demostró una de sus mayores habilidades: "Ahora trabajo en un bar de noche, pero antes daba clases de piruetas".

Sin dudarlo, el joven se puso a saltar y dar vueltas en la entrada del restaurante de Cuatro, dejando anonadados a todos los miembros del staff del programa: "¡Es de goma!", exclamó Matías Roure.

Manu, en ‘First dates’. MEDIASET

"Vengo de un barrio en el que la diversión era ir a robar móviles al centro comercial de al lado. Pero cuando empecé a ver que mis amigos comenzaban a entrar en la cárcel y en centros de menores, decidí cambiar de vida", afirmó el barcelonés.

Su cita fue Gemma: "Busco a una persona que quiera una relación de tipo abierta porque no quiero cerrarme solo a una persona, sino poder compartir con diferentes personas lo que me está ocurriendo", afirmó.

Manu se mostró encantado con el look y el físico de su cita, mientras que ella señaló que "me puede aportar la chispa y el movimiento que me falta, pero tanta energía también me podría poner muy nerviosa".

Gemma y Manu, en ‘First dates’. MEDIASET

Durante la velada se dieron cuenta de que coincidían en bastantes cosas, aunque en el tema de las relaciones no estaban tan de acuerdo, mientras ella quería una relación abierta, a él eso, no le convencía.

Al final, Gemma sí que quiso tener una segunda cita con el barcelonés porque "me lo he pasado muy bien y me he sentido a gusto desde que he llegado". Él, por su parte, también quiso volver a quedar: "Tenemos muchas cosas en común".