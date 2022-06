Dos años después, Orestes vuelve a enfrentarse con Rafa Castaño en 'Pasapalabra'

En 2019, Telecinco se quedó sin Pasapalabra, que pasó a emitirse en Antena 3. En ese momento estaban enfrentándose en el concurso Orestes y Rafa Castaño, pero el cese de la emisión les dejó sin programa.

Dos años después, y tras ganarse su vuelta a Pasapalabra durante el especial por el 20 aniversario del formato, celebrado en febrero de 2021, el sevillano y el burgalés se volvieron a ver las caras.

"Viene de Sevilla, es licenciado en Periodismo y, desde hace cinco años, tiene una librería", anunció Cristina Alvis. Castaño se ganó la posibilidad de enfrentarse a su amigo tras eliminar a Pelayo en La Silla Azul.

En ese momento, Orestes se saltó el protocolo del concurso y acudió a abrazar a Castaño: "Estoy con el corazón palpitando a mil revoluciones", afirmó.

"He visto que si tú eras bueno, ahora eres mejor, y he tenido que estudiar tres veces más para ponerme a tu altura. A ver si lo he logrado", admitió el sevillano.

Castaño señaló que "es paradójico que esté más nervioso que otras veces, pero es mucho tiempo el que estaba esperando para venir, y no llegaba nunca el momento".

A pesar de su amistad, el sevillano no tuvo ninguna piedad con Orestes, al que derrotó en El Rosco de este miércoles, en su primera participación en el concurso.

El burgalés se tendrá que enfrentar a La Silla Azul en el próximo programa, el 166 de su trayectoria en el concurso de Antena 3, y jugarse su continuidad en Pasapalabra.