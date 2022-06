Millorar plantilles i "desplegar" el pla 'Cultura per a la recuperació', primers objectius de Ximo López

Així ho ha indicat aquest dimecres durant la roda de premsa de presentació de l'edició 39ª del festival 'Sagunt a Escena', que ha sigut la seua primera compareixença com a secretari autonòmic de Cultura -càrrec al que ha accedit després del nomenament de Raquel Tamarit com a consellera d'Educació, Cultura i Esport en la remodelació del govern autonòmic duta a terme pel president de la Generalitat, Ximo Puig-.

López ha assegurat que centrarà gran part dels seus esforços a "consolidar les plantilles i reduir el percentatge d'interinitat" en el sector públic, que és "molt elevat", situacions a les quals es podrà fer front amb la convocatòria d'ofertes públiques "com a conseqüència del canvi de la normativa estatal".

"És evident que no només en la plantilla de la Conselleria de Cultura, sinó que en general hi ha un problema de personal que se'n va a millorar progressivament, i en eixe sentit es treballarà per a dotar a l'IVC i a la resta de la secretaria autonòmica del personal suficient", ha assegurat.

D'altra banda, ha incidit en la importància de desplegar el Pla estratègic cultural 2021-2023 'Cultura per a la recuperació', al que ara ell "suma les mans" com a secretari autonòmic. Sobre aquest tema, ha apuntat que "en les pròximes setmanes" es donaran a conéixer algunes de les iniciatives emmarcades en aquesta guia, com el pla de formació per a professionals de la cultura, que està "ja dissenyat després d'un intens treball amb les universitats valencianes".

També ha esmentat el programa de residències artístiques en centres educatius, que "es vehicularà a través del Consorci de Museus", o el pla d'internacionalització. "La meua aposta és sumar-se a la finalització del treball que estava començat", ha expressat.

En aquest sentit, ha valorat l'existència en el seu departament d'una dinàmica de treball que "no només respon una voluntat política, sinó que és fruit d'un treball acadèmic de diagnòstic sobre quals són les necessitats reals tant de la societat com dels actors culturals".

"Per tant, fer alguna cosa contrària a açò em pareixeria un error", ha considerat, al mateix temps que ha apostat per "complementar" o "enriquir" les estratègies ja plantejades, "més enllà que hagen coses que es puguen veure des d'una altra perspectiva".

"BON ROTLLO AMB EL MINISTERI"

Paral·lelament, ha reivindicat la necessitat de comptar amb un "millor" sistema de finançament autonòmic per a la Comunitat Valenciana, una demanda "històrica" del Consell, la falta del qual es manifesta, per exemple, en la participació del Ministeri de Cultura en el festival 'Sagunt a Escena'. "És una prova gràfica d'aquest problema de finançament", ha manifestat.

López ha advocat per "buscar un sistema que millore el finançament", així com "instruments estables" perquè "no haja de passar perquè ha més bon rotllo, millor comunicació o una col·laboració més estreta puntualment amb el Ministeri" de Cultura.