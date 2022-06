La Policia Local de València denúncia més de 30 terrasses d'hoteleria al centre, a plaça Hondures i voltants

Així, ha detallat que algunes de les denúncies es van interposar a la plaça d'Hondures i voltants. Igualment, la Policia Local ha recordat que al maig va inspeccionar 1.100 terrasses i va obrir 130 expedients sancionadors. El regidor de Protecció Ciutadana en la capital valenciana, Aarón Cano, va precisar recentment que "130 actes no signifiquen 130 sancions" perquè "cada acta pot incloure diverses sancions".

L'edil ha assenyalat aquest dimecres que el seu departament no dona les llicències però vetla "perquè es complisca la legalitat" i perquè es done "la millor convivència" a la ciutat.

Cano ha ressaltat la campanya iniciada a principis de maig per la Policia Local per a controlar "totes les terrasses" d'hoteleria de la capital valenciana i ha precisat que té el "objectiu clar" de "millorar els estàndards de convivència en la ciutat de València". La campanya està també dirigida a controlar el botelló.

"Hem de ser capaços de buscar l'equilibri entre l'activitat, la diversió, el desenvolupament de la ciutat, la convivència i el dret al descans. Això per a nosaltres és fonamental", ha subratllat el responsable municipal. Així, ha insistit en la necessitat d'aconseguir "l'equilibri entre dos situacions que en alguns moments de la ciutat han arribat al conflicte".

Aarón Cano ha parlat també del botelló a València i ha assegurat, com ha apuntat en altres ocasions, que aquesta pràctica "no és una guerra" i "un enfrontament entre els uns i els altres" sinó "un problema social que té unes serioses conseqüències".

"MÉS ALCOHOL, PITJOR"

Sobre aquest tema, l'edil ha assenyalat, d'una banda, que s'ha de tindre en compte "com afecta" el botelló "al dret al descans de moltes persones" i, per un altre, "com afecta als joves". "I per ací crec que que ve l'arrel del problema. L'excés de consum d'alcohol és l'origen del botelló", ha plantejat el responsable de Protecció Ciutadana.

"I on hem de dirigir el sentit de les nostres accions, des del punt de vista no només del govern de la ciutat sinó com a societat, és a limitar, a conscienciar que com més alcohol, pitjor", ha agregat Cano.