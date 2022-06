Marta Lozano revela en exclusiva los destinos de su luna de miel: "Me hace mucha ilusión porque Loren y yo nunca hemos estado"

El pasado martes por la mañana, los recién casados Marta Lozano y Lorenzo Remohí publicaron en sus historias de Instagram que emprendían camino hacia su esperada luna de miel.

Un viaje del cual no han querido revelar destinos hasta que no han aterrizado. Las Vegas es la primera parada en la que la influencer y el odontólogo van a comenzar su aventura.

Pero la revista Hola ha ofrecido en exclusiva una entrevista a la empresaria, dónde revela los otros dos destinos a los que irán: "Después de Las Vegas iremos a Hawái y Bora Bora. Me hace mucha ilusión ir a Hawái porque Loren y yo nunca hemos estado".

Historia de Lorenzo Remohí, marido de Marta Lozano. LORENZOREMOHI / INSTAGRAM

Entre los planes que van a hacer en la ciudad más famosa de Estados Unidos caracterizada por su ocio y entretenimiento, se encuentra casarse de Elvis Presley y Marilyn Monroe, visitar el Gran Cañón, ir a los casinos y ver el Circo del Sol.

Además de dar los primeros detalles sobre su luna de miel, la alicantina ha hablado de los momentos más marcados de la boda y sobre los planes de futuro con su marido.

"Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado así mi boda. Me ha llegado al alma lo entregados que estaban los invitados", comenta. Seguidamente, añade que la persona más entregada de todas fue su íntima amiga Teresa Andrés: "No sabes cómo estuvo... Hasta le dije 'Madre mía, Tere, si estás así en mi boda, cuando te cases tú, vas a estar en la luna'".

Dentro de los invitados, Marta considera que las más emocionadas fueron su hermana, su cuñada y su madre, de la quien llevaba prestado el liguero: "A mi madre la vi superemocionada. Mi hermana no paraba de llorar cuando le di el ramo. También mi cuñada... Aquello era un llorerío que no veas".

Sobre su futuro, confiesa que "ser madre" es una de las ilusiones de su vida y que quiere serlo pronto, pero que "habría que preguntarle al padre" cuándo quiere él.

También asegura, entre risas, que aún le cuesta llamar "marido" a Lorenzo: "Cuando me he despertado, me ha cogido de la mano y me ha dicho 'Mi mujer'. ¡Yo casi me moría! He estado con unas amigas en un beach club y he preguntado '¿Dónde está mi novio?'. Todas me han recordado que es mi marido".

Por último, da un consejo a Lucía Pombo y a la ya nombrada Teresa Andrés, que son las próximas de este grupo de influencers en casarse: "Que no se fijen en las cosas que no salgan bien. Lo importante son ellas y sus maridos. Que disfruten, que todo pasa muy rápido".