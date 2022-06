El PP exigeix a Puig que tornen a incloure l'assignatura de música com a obligatòria en l'ESO

Catalá ha mantingut una reunió de treball amb representants de la Plataforma Salvem la Música a l'Eso, en la qual els ha traslladat que "des del PPCV presentarem al·legacions a aquest Decret, que ha sigut imposat i sense consens", segons han assenyalat fonts del grup.

La síndica popular ha afirmat que "cal garantir el dret de tots els alumnes que volen estudiar l'assignatura de Música. No podem permetre que els nostres joves perden l'oportunitat de seguir la seua educació musical".

"La música a la Comunitat Valenciana és un senyal d'identitat del que som i del que representem. Defendrem la música i als músics valencians perquè són una part molt fonamental de la nostra societat", ha assenyalat.

En eixe sentit, ha afirmat que "aquesta decisió ha sigut presa pel Consell de Puig sense cap tipus de consens, sense consultar-ho amb els professionals i amb el sector. De manera unilateral, s'ha decidit que l'assignatura de música ja no serà obligatòria en 3º de l'ESO".

Catalá ha recordat que "aquesta roïna decisió genera també la pèrdua de llocs de treball ja que disminuiran les places docents, mentre que mantindre l'assignatura seria beneficiós, tant per a l'alumnat com per als professionals de la música".

En aquest sentit, ha destacat que "no coneixem cap motiu pel qual haja de deixar de ser obligatoria aquesta assignatura" i ha lamentat que "en matèria d'educació en aquest Consell tot es mou més per ideologia que per pedagogia".

"És important que recapaciten, escolten als professionals i es deixen el dogmatisme en els despatxos perquè la tradició musical a la Comunitat Valenciana és molt important i cal advocar per mantindre-la i per promocionar-la, no per posar-li impediments", ha apuntat.

SENSE AL·LEGACIONS

Així mateix, ha assegurat que "la conselleria envie ahir una carta als centres educatius amb l'esborrany del decret, que s'està tramitant des de la conselleria, perquè els centres puguen anar organitzant el calendari del pròxim curs escolar". "Açò significa que no tenen cap intenció d'acceptar al·legacions ni modificar l'esborrany", ha apuntat.

Finalment, ha manifestat que "pareix que li incomode que la música siga un senyal distintiu de la nostra terra. És l'única explicació a tant despropòsit a més de l'habitual menyspreu a l'excel·lència en l'educació per part del Consell de Puig. No s'entén que una assignatura tan important en aquesta terra com és la música vaja a ser substituïda per una altra que és tan ambigua com a 'projecte interdisciplinari'.