Arranca la primera jornada de vaga de treballadors de Correus a la Comunitat Valenciana

UGT ha qualificat les primeres parades d'"èxit" a la Comunitat Valenciana i ha xifrat en un 70 per cent el seguiment entre la plantilla, tant en el torn de nit com el de matí mentre que l'empresa estatal situa el seguiment en un 11,85% en el torn de nit i un 19,63% en el de matí.

La vaga, prevista per als dies 1, 2 i 3 de juny, ha transcorregut "amb normalitat i sense incidents" segons Correus, si bé UGT, en un comunicat, ha afirmat que les parades han obligat a paralitzar les rutes de transport del correu "en els centres de les principals ciutats del país, entre ells, els situats a València".

La vaga ha començat la mitjanit d'aquest dimecres en els 22 grans centres de Correus que treballen en el torn de nit a Espanya. Es tracta de Centres de tractament automatitzat, logístics i l'Internacional de Barajas, situats en les principals ciutats, entre elles, a la capital del Turia.

Una delegació de treballadors de les tres províncies (Castelló, València i Alacant) s'ha traslladat a Madrid per a participar en les mobilitzacions que han culminat en una concentració enfront del Congrés dels Diputats a Madrid.

Les protestes tenen com a objectiu exigir "la paralització del desmantellament de Correus i l'abandó del servici públic postal, així com la reversió de l'actual model de gestió, clarament fracassat".

"Aquesta política de desballestament intencionada de la major empresa pública d'aquest país té com conseqüència directa la implantació d'un model d'ocupació de mala qualitat, amb altes taxes de precarietat", ha asseverat UGT, que denuncia que a la Comunitat Valenciana "s'han perdut en els últims anys 536 llocs de treball i s'han tancat 30 oficines".

Per la seua banda, Correus afirma que "es troba immersa en un procés de transformació del seu model negocie, sense privatització ni acomiadaments", en el qual l'objectiu és generar els ingressos que revertisquen una situació de pèrdues d'enviaments postals agreujada per la situació de la pandèmia.

La companyia assegura que "no existeix cap pla de privatització" i que "no està tancant cap oficina ni centre de distribució". "L'adequació de l'estructura de distribució per a ser més eficients, sense minvament de la qualitat, és una obligació com a operador públic i no produeix cap desmantellament ni debilitament del servici de Correus a Espanya", defèn.

"És completament fals que Correus es fragmentarà. Es tracta d'una reorganització interna que no afectarà a la unitat de la companyia. És una especialització per línies de negoci per a millorar la gestió, dins de l'estructura de la companyia", ha agregat l'empresa postal.